Cos'è la truffa romantica della macellazione dei maiali che arriva dalla Cina Spesso i truffatori creano siti web contraffatti e inviano mail di phishing fingendosi istituti bancari o oligarchi, imprenditori, guru delle cripto che hanno fatto l'investimento giusto.

A cura di Elisabetta Rosso

Tutto inizia con un messaggio inviato per sbaglio. Poi arrivano le scuse, e infine la proposta: "Posso farti guadagnare dei soldi se vuoi, devi investire in questo fondo". Si parte con piccole somme e guadagni assicurati, si rilancia, si investe sempre di più, alla fine si perde tutto. Negli ultimi anni le vittime hanno perso milioni di dollari nelle "truffe romantiche della macellazione dei maiali". Il nome non è scelto a caso, fa riferimento all'ingrassamento forzato del maiale prima di ucciderlo. I truffatori infatti prima individuano il bersaglio e poi cominciano a costruire un rapporto di fiducia. Non parlano subito di soldi, la vera proposta arriva solo quando la relazione è consolidata.

Il fondo che promette guadagni assicurati in realtà è gestito dal truffatore, all'inizio simula scambi per incentivare la vittima a investire somme sempre più alte. Non solo. Instaura anche un rapporto di fiducia seducendola. Promette grandi profitti, una vita insieme, cerca i suoi punti deboli e fa leva sulle insicurezze. Manipola la vittima grazie al loro rapporto che diventa sempre più intimo. Questa fase viene chiamata "l'ingrasso del maiale”. La macellazione arriva poco dopo, quando la vittima prova a prelevare e trova tutto bloccato. All'inizio sembra un banale malfunzionamento, ma dopo diversi tentativi capisce. A dare la conferma è poi lo scammer che sparisce senza lasciare traccia.

Come funziona la truffa della macellazione dei maiali

Le origini della truffa risalgono agli anni ’90, quando i criminali hanno iniziato a utilizzare tecniche di spoofing. È un tipo di attacco informatico che mette in atto diverse strategie per falsificare l'identità (spoof). Gli hacker quindi modificano le informazioni come numero di telefono, mail, o siti web per fingersi per esempio un'azienda e intercettare informazioni riservate ed effettuare un attacco.

La truffa del maiale macellato nasce in Asia e poi viene replicata ovunque. Non solo, con l'aumento del commercio elettronico sempre più persone effettuano transazioni finanziarie online, e rischiano di diventare vittime dello scam. Spesso i truffatori creano siti web contraffati e inviano mail di phishing fingendosi istituti bancari oppure oligarchi, imprenditori, guru delle cripto che hanno fatto l'investimento giusto. Di solito il primo approccio avviene con un messaggio "inviato per sbaglio", in realtà il truffatore ha studiato attentamente il suo bersaglio. A volte adescano le vittime su Tinder, altre via mail.

Chi sono i "cani": i truffatori che adescano le vittime

I truffatori nel gergo vengono chiamati "cani", sono squadre di persone addestrate che agiscono in base a una struttura piramidale. I cani, o conversatori, vengono assoldati nel sud est asiatico, Myanmar, Flippine, Cambogia, Thailandia e Laos. Molti vengono costretti a lavorare dalle 20:00 alle 8:00 del mattino, senza poter avere contatti con il mondo esterno. Un'indagine della BBC ha rivelato infatti l’altra faccia della medaglia fatta di scammer schiavizzati, che vivono in condizioni brutali.

Xiao Zui (nome inventato) ex capo di un team di scammer ha raccontato alla BBC. “Creiamo profili affascinanti, persone ricche ma anche premurose, tu devi conquistare la fiducia delle vittime così puoi spingerle a investire il più possibile”. Queste truffe fanno leva sull'emotività, i truffatori scelgono con attenzione le vittime setacciando il web, studiano i punti deboli, desideri, e paure.

Come difendersi dalla truffa

Per proteggersi dallo spoofing, può essere utile attivare un filtro antispam, in generale poi, è sempre meglio non rispondere a mail, chiamate, sms provenienti da mittenti sconosciuti, e soprattutto non aprire i link e inserire i dati personali. Non solo. Dietro le promesse di "denaro facile", spesso si nasconde una truffa, i criminali fanno leva sull'emotività e il desiderio degli utenti per farli cadere nella trappola, in ogni caso mai investire i propri risparmi in fondi che non si conoscono. Chi pensa di essere vittima della truffa romantiche della macellazione dei maiali per prima cosa deve denunciare alla polizia postale, è però molto difficile recuperare i soldi investiti nei fondi dei truffatori.