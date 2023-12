Netflix ha rivelato per la prima volta quali sono davvero le serie più viste: c’è qualche sorpresa Per la prima volta la piattaforma ha deciso di condividere pubblicamente le classifiche dei film e delle serie più viste. Il periodo preso in analisi sono i primi sei mesi del 2023.

A cura di Elisabetta Rosso

Ci è voluto uno sciopero di Hollywood per convincere Netflix a condividere, per la prima volta, i dati raccolti sulla piattaforma. Finora le uniche informazioni rilasciate al grande pubblico sono state le classifiche top ten. Il rapporto What We Watched – A Netflix Engagement Report, invece, è un resoconto completo sui titoli che gli utenti hanno scelto e guardato. La serie italiana più vista è ‘La legge di Lidia Poet'. A livello globale, invece, il primo posto è per ‘The Night Agent', un thriller di spionaggio basato sull'omonimo romanzo di Matthew Quirk, con oltre 812 milioni di ore di visualizzazione. La serie, uscita a marzo, ha subito conquistato il pubblico, ed è diventata popolare grazie al passaparola, e ai consigli sui social.

Il report prende in considerazione i primi sei mesi del 2023, da gennaio a giugno, e Ted Sarandos, Ceo di Netflix, ha spiegato che la metrica chiave sono state le ore condivise. “È facile da capire, e rende Netflix molto facile da confrontare con altri servizi di streaming". In totale, il rapporto copre oltre 18.000 titoli (che rappresentano il 99% di tutte le visualizzazioni su Netflix), e quasi 100 miliardi di ore visualizzate.

I titoli italiani più visti

Tra i titoli italiani in testa c'è la serie ‘La legge di Lidia Poet‘ con Matilda De Angelis (85.000.000 ore di visione), il film che conquista il primo posto invece è ‘Il mio nome è Vendetta‘ di Cosimo Gomez con Alessandro Gassmann (31.100.000). Tra i contenuti più riprodotti c'è anche la serie cult ‘Mare Fuori‘ (31.000.000 ore viste), già presentata su RaiPlay e Rai2, e il film ‘Era ora‘ di Alessandro Aronadio con Edoardo Leo e Barbara Rochi (30.800.000 ore viste).

La classifica globale

Sotto "The Night Agent", nella classifica globale compare la serie ‘Ginny & Georgia‘ (665.100.000 ore viste), al terzo posto invece la prima stagione della serie sudcoreana ‘The Glory‘ (622.800.000 ore viste), al quarto la prima stagione di ‘Mercoledì‘ (507.700.000 ore viste), e al quinto la miniserie spin off di ‘Bridgerton' ‘La regina Carlotta: Una storia di Bridgerton' (503.000.000 ore viste). Grande revival per la prima stagione della serie ‘Suits‘, del 2011 che è diventata virale lo scorso anno su Netflix, e ha registrato 129,1 milioni di ore di visualizzazione tra gennaio e giugno 2023. Il primo film in classifica invece è al quattordicesimo posto, ‘The Mother‘ con Jennifer Lopez, ha totalizzato 249.900.000 ore viste.

Perché Netflix ha pubblicato i suoi dati per la prima volta

Netflix per anni è stato criticato per la sua mancanza di trasparenza sui dati relativi all'audience. Anche durante gli scioperi di Hollywood, i sindacati hanno chiesto che la piattaforma condividesse le informazioni sugli spettatori per distribuire in modo equo i compensi. “Maggiore è la trasparenza, meglio è”, aveva detto Michael Jamin, sceneggiatore e showrunner di Los Angeles. “Permette di comprendere meglio il valore del nostro lavoro e di essere giustamente ricompensati. Il modello di business televisivo si è evoluto e anche il modo in cui veniamo pagati deve evolversi”.

"Riteniamo che le informazioni di visione contenute in questo rapporto, insieme alle nostre Top 10 settimanali e alle liste settimanali dei titoli più popolari, forniranno ai creator e al nostro settore una visione più approfondita del nostro pubblico e di ciò che risuona con loro", ha spiegato Netflix dopo la pubblicazione del report.