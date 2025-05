video suggerito

Netflix cambia: come sarà la piattaforma con l'intelligenza artificiale e come usarla Netflix ha annunciato che la sua home page cambierà nei prossimi mesi, sposterà il menù principale e modificherà i suggerimenti. Non solo, sta anche integrando l'IA per aiutare gli utenti a scoprire nuovi contenuti in base alla cronologia di visualizzazione.

A cura di Elisabetta Rosso

Dal 2013 la home page di Netflix è stata a grandi linee la stessa: non rimarrà così per molto. Il 7 maggio il gigante dello streaming ha annunciato il primo restyling, cambierà la posizione del menu principale e i consigli personalizzati in tempo reale. Non solo, l'azienda inizierà a testare anche la ricerca generativa potenziata dall'intelligenza artificiale (IA) e un feed video verticale simile a TikTok sui dispositivi mobili.

"Netflix sta lavorando alla nuova home page dallo scorso anno" ha spiegato Eunice Kim, Chief Product Officer di Netflix "e l'azienda è pronta a lanciare le novità nelle prossime settimane e mesi". Non tutti gli utenti vedranno subito l'home page aggiornata e le nuove funzionalità IA, "si inizierà con piccoli test che saranno però di portata globale".

Come sarà la nuova homepage di Netflix

La nuova home page TV di Netflix sposterà il menu principale dal lato sinistro al centro della pagina, sarà quindi più simile all'impostazione di Apple TV. Le descrizioni dei contenuti appariranno più compatte e i consigli saranno personalizzati in tempo reale, in base alle abitudini di navigazione e all'orario di visione, ha spiegato l'azienda.

Non solo. Il nuovo menu darà maggiore risalto anche agli eventi live e all'universo gaming, soprattutto per gli utenti che hanno li hanno indicati come preferenza. Netflix inizierà a testare la funzionalità video verticale per dispositivi mobili nelle prossime settimane. Il feed, simile a quello di TikTok, conterrà clip di serie e film Netflix, offrendo agli utenti brevi estratti di contenuti, "per avere la programmazione a portata di tocco."

L'intelligenza artificiale su Netflix

Netflix sta anche integrando l'intelligenza artificiale per aiutare gli utenti a "trovare programmi utilizzando termini molto più specifici". Il motore di ricerca basato su OpenAI permetterà "agli utenti di effettuare ricerche che vanno ben oltre i generi o i nomi degli attori".

La piattaforma utilizza già l'intelligenza artificiale per alimentare il suo algoritmo di raccomandazione e aiutare gli abbonati a scoprire nuovi contenuti in base alla cronologia di visualizzazione. Il motore di ricerca basato sull'IA è il passo successivo per rendere l'esperienza sulla piattaforma ancora più personalizzata. In altre parole aumentare il coinvolgimento e il tempo trascorso sulla piattaforma.