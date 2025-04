Musk pubblica il video della matita di Friedman, è un messaggio per Trump sui dazi: cosa significa

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Che Musk sia contrario ai dazi di Trump si sa (l'ha dichiarato lui stesso), che ami mandare messaggi subliminali sul suo social X, pure. Non stupisce quindi vedere il video della matita di Milton Friedman, premio Nobel per l'economia, pubblicato sul suo profilo. Nel video spiega come migliaia di persone in tutto il mondo abbiano collaborato per realizzare una matita, che può essere acquistata in un negozio per una "somma irrisoria". Negli ultimi minuti aggiunge: "Il libero mercato è essenziale, non solo per promuovere efficienza economica ma ancora di più per favorire pace e armonia tra i popoli della Terra".

Friedman, da teorico del neoliberismo, ha portato avanti una lunga guerra contro i dazi, e infatti le sue teorie economiche hanno influenzato le scelte liberiste di Margaret Thatcher e Ronald Reagan. Il video di Musk, quindi, anche se privo di una didascalia o riferimenti espliciti alle scelte di Trump, parla chiaro. D'altronde è il primo a sentire il peso delle scelte del presidente. Da quando il 2 aprile ha annunciato i suoi dazi globali, il patrimonio di Musk è crollato di circa 28 miliardi di dollari.

La teoria della matita di Friedman

“Una persona sola non può fabbricare questa matita”, spiega Friedman mostrandola nel video, "il legno viene da un albero tagliato nello stato americano di Washington, per tagliare l’albero ci è voluta una sega. Per fare la sega ci è voluto l’acciaio. La grafite della punta penso che venga da qualche miniera in Sud America. La gomma per cancellare viene probabilmente dalla Malesia, il cinturino metallico o la vernice gialla o la colla che tiene tutto insieme, non ho la minima idea da dove vengano" Poi aggiunge: "Quello che intendo è che non una sola persona bensì letteralmente migliaia di persone hanno collaborato per costruire questa matita".

"Persone che non parlano la stessa lingua, che non hanno la stessa religione, che magari si odierebbero gli uni con gli altri se si incontrassero hanno cooperato per realizzare quella piccola e solo apparentemente semplice matita. Cosa li ha portati a lavorare insieme per fare una matita che voi potete comprare per pochi soldi?", chiede Friedman nel video. "Nessun ordine dall’alto di qualche commissario governativo. È stata la magia del sistema dei prezzi. Ecco perché il libero mercato è così essenziale, non solo per promuovere efficienza economica ma ancora di più per favorire pace e armonia tra i popoli della terra”. È un esempio di come il libero mercato possa funzionare efficacemente in assenza di vincoli imposti dall'alto.

Perché Elon Musk ha pubblicato il video

Sin da subito Musk si è schierato contro i dazi. Durante un'apparizione a sorpresa al congresso federale della Lega ha commentato così la situazione: "Spero che gli Usa e l'Europa riescano a creare un'alleanza più stretta e più forte, e che diventeremo in una zona di zero dazi in futuro, una zona di libero scambio tra l'Europa e il Nord America. Questa è la mia speranza per il futuro, anche con una maggiore libertà di spostarsi tra l'Europa e il Nord America. Questo è stato il consiglio che ho dato al presidente", ha concluso Musk.

Il miliardario ha anche interessi economici per spingere verso l'abolizione dei dazi, Musk ha già subito perdite significative da quando sono stati annunciati da Trump. Infine sembra che i rapporti con il presidente siano diventati sempre più tesi. Secondo Politico, Trump avrebbe detto alla sua cerchia ristretta che nelle prossime settimane Elon Musk abbandonerà il suo attuale ruolo al governo.