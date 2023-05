Muore Dave Brandt, l’uomo del meme “Non è molto, ma è un lavoro onesto” Il meme è arrivato su Reddit nel dicembre del 2018. Grazie a una traduzione fortunata è diventato virale anche in Italia. David Brandt è morto in un incidente automobilistico.

A cura di Valerio Berra

David Brandt aveva 76 anni, era un agricoltore e viveva in Ohio, uno Stato americano della regione dei Grandi Laghi. Il 21 maggio la notizia della sua morte è stata diffusa dall’Ohio's Country Journal, un giornale locale. E se non fosse per i social probabilmente la notizia si sarebbe fermata qui. Brand infatti non era conosciuto solo nella contea di Fairfield, dove viveva. Il suo volto e la sua espressione serena erano diventati un meme. Conosciuto in Italia come “Non è molto ma è un lavoro onesto”.

Le origini del meme: tutto parte da Reddit

L’inizio della storia di David Brandt sul web è datato 10 ottobre 2014. Il volto dell’agricoltore compariva in un una serie di ricerche pubblicate dal Dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti. Brandt era stato citato e fotografato in quanto "pioniere della salute del suolo". L’Ohio’s Country Journal ricorda come la sua fattoria e la sua storia fossero noti in tutto lo Stato, soprattutto per l’utilizzo di colture in grado di restituire nutrimenti al terreno.

Anni dopo, qualcuno ha recuperato quella foto e l’ha trasformata in un meme. Il 15 dicembre del 2018 un utente di Reddit l’ha pubblicata sul social network nel subreddit MemeEconomy. Oltre la foto c’era anche un commento: “It ain't much but it's honest work”, espressione tradotta in italiano con “Non è molto, ma è un lavoro onesto”. In questo caso la traduzione è stata molto fortunata perché in qualche modo è un modo di dire che è diffuso anche in Italia.

Le varianti del meme sono infinite, come tutti i meme che hanno raggiunto un buon livello di viralità. Dal brodo primordiale di Reddit, da cui arrivano molti dei meme che usiamo ogni giorno, la foto di David Brandt ha affrontato variazioni di qualsiasi tipo. Meritano citazioni: “Quando rispondi solo a una domanda su 50 in un test ma rispondi corretto” e “Quando ottieni meno like per i tuoi meme ma almeno sono contenuti originali”.