Monte dei Paschi di Siena down oggi, problemi con l’app della banca: perché non funziona e cosa sta succedendo Da questa mattina di oggi l’home banking di Monte dei paschi di Siena sembra abbia smesso di funzionare. Stando alle segnalazioni degli utenti si stanno registrando difficoltà ad accede alla banca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

A partire dalle 9:20 di oggi, giovedì 12 settembre, l’app dei Monti dei Paschi di Siena ha smesso di funzionare per diversi utenti in Italia. Sul portale italiano Downdetector.it continuano ad arrivare segnalazioni sullo stato di salute dell’applicazione. Non solo. Sembra che l’app abbia avuto qualche problema anche ieri: si vedono segnalazioni per tutto il pomeriggio e anche un piccolo picco alla sera.

Cercando sui social non si trovano però molte corrispondeva. Anche su Downdetector.it c’è solo un commento in cui un utente spiega: “Non riesco ad accedere al digital banking”. Sugli account social di Monte dei Paschi di Siena non sembra esserci nessuna comunicazione ufficiale. I problemi sono segnalati in tutta Italia: il maggior numero di segnalazioni si è registrato nelle città con più abitanti. Non solo.

I dati pubblicati su Downdetector.it

Qui sotto trovate i grafici sulle segnalazioni dei down su Downdetector.it. Solo una precisazione, Downdetector non traccia con esattezza l'andamento del down ma solo quello delle segnalazioni. Quindi è possibile che un utente che ha segnalato già una volta un problema poi non continui a segnalarlo per tutto il giorno.

DOWNDETECTOR | I dati sul down registrato all'app di Monte dei Paschi di Siena