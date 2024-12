Monte dei Paschi di Siena down oggi, problemi con l’app della banca: perché non funziona e cosa sta succedendo

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

A partire dalle 8.00 di questa mattina, 9 dicembre, i clienti della Banca Monte dei Paschi di Siena hanno registrato problemi a utilizzare i servizi online. I malfunzionamenti riguardano i servizi di home banking e le funzionalità digitali accessibili di solito dall'applicazione ufficiale, per esempio per bonifici o i servizi per controllare il proprio conto corrente. Sul portale Downdetector il 46% degli utenti ha segnalato malfunzionamenti alla banca online, il 30% ai servizi bancari per smartphone e il 25% all'accesso mobile.

Le segnalazioni stanno arrivando da tutta Italia, soprattutto dalle città principali, tra queste: Milano, Roma, Torino, Perugia, Livorno, Bari, Venezia e Napoli. Non è chiara la natura dei problemi, al momento la Banca Monte dei Paschi di Siena non ha rilasciato comunicazioni ufficiali.

Se si prova a entrare sul sito web della banca compare il seguente messaggio: "Interventi di manutenzione in corso. La pagina non è attualmente disponibile, ci scusiamo per il disagio. Stiamo lavorando per migliorare il servizio di ricerca delle Filiali per il nostri clienti. Per assistenza è disponibile il numero verde 800.414141 (dall'estero +39 0577 382999)."

I down che hanno messo fuori servizio le banche online

Durante le ultime settimane diverse banche hanno registrato problemi ai loro servizi online. Tra queste, Intesa Sanpaolo e Crédit Agricole, i clienti non sono riusciti a eseguire operazioni come l’invio di pagamenti o l’accesso ai conti. Chi provava a entrare si trovava di fronte alla schermata principale che si caricava a vuoto, oppure compariva una pagina bianca che rimaneva bloccata. Un problema simile si sta verificando oggi con la Banca Monte dei Paschi di Siena.