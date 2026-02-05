Mistero Corona, il profilo Instagram appare per qualche istante: su YouTube rimane un solo video

Questa mattina il profilo Instagram di Fabrizio Corona è tornato attivo. Non sappiamo il motivo ma potrebbe trattarsi semplicemente di un errore di Meta. Il tempo di fare qualche verifica e il profilo è stato eliminato di nuovo.

È durato giusto qualche minuto. Questa mattina il profilo Instagram di Fabrizio Corona è tornato attivo. Non abbiamo un dato preciso al minuto ma possiamo confermare che attorno alle 9:15 il profilo era raggiungibile, con tutti i contenuti ancora caricati. Solo la foto profilo era diversa: un’immagine di un blu sbiadito dalla provenienza non chiarissima. Il tempo di chiedere qualche verifica e poi è sparito tutto. Instagram ha rimosso tutto come era successo pochi giorni fa.

Abbiamo chiesto spiegazioni a Meta. La società che si occupa di gestire Instagram aveva rilasciato un commento martedì 3 febbraio: “Abbiamo rimosso gli account per violazioni multiple degli standard della community di Meta”. Al momento non abbiamo ancora ricevuto una risposta ufficiale.

Come funziona la rimozione di un account Instagram

Partiamo dall’inizio. Meta ha commentato la rimozione degli account legati a Fabrizio Corona spiegando che erano state violate le norme della community. Ora. Quando un account viene rimosso è difficile recuperarlo. Certo, si può fare appello e chiedere a Meta una revisione. Ma qui la decisione è arrivata in maniera abbastanza netta.

La rimozione dell’account è la procedura più grave che si può applicare in un processo di moderazione. Prevede la perdita di tutti i contenuti e di tutte le interazioni. Non solo. Guardando ai casi capitati in passato, non è più possibile usare lo stesso nome per creare un nuovo account. Insomma: la strada segnata è ripartire da zero.

Cosa è rimasto sul canale YouTube di Fabrizio Corona

Anche su YouTube abbiamo notato qualche oscillazione. Sempre questa mattina dal canale YouTube erano scomparsi tutti i video. Anche quelli dedicati solo agli abbonati che invece erano rimasti dopo il primo giro di moderazione. Tutti tranne uno: il video dell’ultima puntata di Falsissimo, dedicata sempre al Caso Signorini. In un paio di ore le cose sono cambiate. Al posto dell’ultima puntata di falsissimo l’unico video rimasto è un vecchio Short. È un breve video con le istruzioni per abbonarsi al canale.