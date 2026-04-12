Matteo e Amedeo tra i giovani Alfieri della Repubblica: la loro app crea ricette dalle foto del frigo

Matteo Morvillo e Amedeo Valestra, entrambi diciottenni, sono tra i 28 giovani nominati “Alfieri della Repubblica”. Il loro merito è quello di aver creato un’app “Cucinalo – Ricette svuota frigo” per ridurre lo spreco alimentare.

Matteo Morvillo e Amedeo Valestra

Tra i 28 ragazzi premiati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con il titolo di "Alfieri della Repubblica" ci sono anche Matteo Morvillo e Amedeo Valestra, due amici di Massa Lubrense, in provincia di Napoli, che si sono guadagnati l'ambito attestato grazie a un'app di loro invenzione. Si chiama "Cucinalo – Ricette svuota frigo" e il suo obiettivo è aiutare gli utenti a ridurre lo spreco alimentare, un problema spesso sottovalutato, ma dall'enorme impatto ambientale. Secondo i recenti dati dell'Osservatorio Waste Watcher nel 2023 ogni italiano ha sprecato in media 29,5 chili di cibo a testa.

Matteo e Amedeo, amici di lunga data, sono stati insigniti del titolo di Alfieri per aver trasformato la loro amicizia in "una una forza creativa – si legge nelle motivazioni della Presidenza della Repubblica – capace di promuovere responsabilità ambientale e in questo modo di contribuire al bene comune".

Chi sono Matteo Morvillo e Amedeo Valestra

Matteo e Amedeo, entrambi poco più che diciottenni, hanno lanciato l'app Cucinalo circa due anni fa, quando non erano nemmeno maggiorenni. Eppure, nonostante la loro giovanissima età, il loro progetto ha avuto una buona risposta da parte del pubblico. Solo su Play Store l'app è stata infatti scaricata più di 10.000 volte.

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Quando l'hanno creata i due amici hanno pensato bene di unire le loro passioni, Matteo la tecnologia e Amedeo la cucina, e fonderle insieme con un obiettivo nobile: dare una mano concreta a chiunque, anche a chi non se la cava benissimo ai fornelli, a cucinare con quello che c'è in casa, limitando quindi il più possibile lo spreco alimentare.

Dal momento dell'ideazione quindi i due ragazzi si sono divisi in lavoro occupandosi ciascuno della parte più affine alle proprie inclinazioni. Amedeo si occupa delle ricette, data la passione per la cucina che ha preso dal papà chef, mentre Matteo gestisce la parte più propriamente informatica dell'app.

Non avevano pretese da grandi chef, ma un'app realistica che potesse aiutare davvero tutti, compresi gli stessi creatori. "Tornavamo dal mare e abbiamo pensato a come utilizzare al meglio ciò che avevamo in frigo", hanno raccontato più volte i due ragazzi spiegando com'è nato il progetto.

Come funziona l'app

Cucinalo è un'app molto semplice da usare. Ha una parte con delle ricette già pronte, suddivise per il momento della giornata e per le eventuali esigenze alimentari degli utenti (c'è infatti anche una sezione di ricette vegane). Ma il focus dell'app, quella su cui si è concentrata anche la motivazione della Presidenza della Repubblica, utilizza l'intelligenza artificiale per aiutare nel concreto chi vorrebbe cucinare con le poche cose che ha in cucina ma non sa come unirle insieme.

Attraverso una funzione dell'app l'utente può infatti fotografare gli ingredienti che ha in frigo (o scriverli in una sezione apposita ) e l'app in pochi istanti restituisce una ricetta personalizzata pronta all'uso, con tanto di spiegazione step by step e timer integrato.

Il comunicato stampa della Presidenza della Repubblica la descrive così: "Una app che persegue l'obiettivo di ridurre lo spreco alimentare domestico e promuovere uno stile di vita più sostenibile".