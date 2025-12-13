Luca, l’influencer che ha capito come viaggiare nel tempo: “Venite, oggi sono in Egitto con Mosè”

I social sono pieni di video con creator che dicono di aver capito come viaggiare nel tempo. Creano piccole clip in cui attraversano tutti gli eventi storici. Non è un fenomeno solo italiano. Se non vi interessa c’è un modo per non vedere più i loro contenuti.

“Per chi non mi conosce sono Luca, il viaggiatore del tempo”. Il video è ambientato nel 1254 aC. Siamo in Egitto. Accanto a Luca c’è un uomo con barba e capelli lunghi. Ha un bastone in mano. Dice di essere Mosè. Poche clip dopo davanti a lui si aprirà un passaggio da attraversare a piedi in mezzo a due pareti d’acqua. TikTok. 58.000 like. Quasi un milione di visualizzazioni. Nel video dopo Luca ci parla da un ascensore orbitale costruito nel 2098. E poi ancora dal cantiere dell’Arca di Noè, dalla nave di Cristoforo Colombo e dal parcheggio dello stadio S. Paolo di Napoli dopo la partita Napoli – Juventus finita 1 – 0 nella stagione 1985/1986.

Luca non ha trovato il modo per forzare i confini della teoria della relatività e attraversare lo spazio e il tempo. Però ha capito come usare l’intelligenza artificiale per generare contenuti. Tutti suoi canali social si basano su questo format. C’è anche una pagina Instagram e un canale YouTube. I primi video sono dell’11 novembre. I follower non sono ancora molti ma stanno crescendo: 30.000 su TikTok, 71.000 su Instagram e 345 iscritti al canale su YouTube. Non sappiamo se il creator partisse da progetti precedenti. Su Instagram possiamo dire che almeno una volta il nome della pagina è stato modificato.

Il fenomeno dei Travel Influencer

Come facile intuire, Luca o come si chiama sui social traveler666vlog, non è un caso isolato. Fa parte di un trend in cui i creator usano l’intelligenza artificiale e la loro immagini per creare clip impossibili. Lo abbiamo detto più volte. Ora che bastano poche indicazioni per creare un video fatto con l’intelligenza artificiale è probabile che vedremo sempre più trend di questo tipo. Lo abbiamo già visto con Napoletani Artificiali, con i Cat Slop o con le Olimpiadi del Pulito.

Anzi. Scorrendo un po’ di contenuti si vede anche una certa uniformità. Se provate a cercare su TikTok “viaggio nel tempo Mosè” troverete un discreto numero di video in cui sedicenti travel blogger si avventurano nel deserto per seguire il suo viaggio biblico. In effetti le immagine della colonna di fuoco e delle acque che si aprono si prestano bene.

Come limitare i contenuti fatti con l’intelligenza artificiale

Se preferite non vedere contenuti di questo tipo, TikTok ha messo a disposizione una serie di filtri. Prendete l’app di TikTok, andate sul vostro profilo e cliccate sul Burger Menu. Sono le tre linee orizzontali che trovate in alto a destra. Ora seguite questo percorso:

Impostazioni e privacy

Preferenze sui contenuti

Gestisci argomenti

A questo punto si selezionare come regolare i filtri in base ai nostri interessi

Nelle versione più aggiornate dell’app dovreste trovare anche il filtro per l’intelligenza artificiale

Sempre nella sezione Preferenze sui contenuti potete trovare inserire dei filtri per parole singole. Basta che andate su Filtra Parole Chiave e inserite le parole legate ai contenuti che non volete vedere sullo schermo.