Lo youtuber più famoso al mondo ammette la sconfitta, MrBeast: "Così ho perso milioni di dollari" Nonostante i record infranti da Beast Games, il reality show a sfide debuttato a dicembre scorso su Prime Video, il suo creatore MrBeast ha rivelato di aver perso decine di milioni di dollari per la sua realizzazione.

A cura di Lorena Rao

Sfide estreme. Milioni di dollari in palio. È con questo format che Jimmy Donaldson, meglio noto come MrBeast, è diventato lo youtuber più seguito al mondo, con oltre 360 milioni di iscritti. Un successo che, a dicembre scorso, ha portato il creator a debuttare su Prime Video con Beast Games, un reality show da record, sia per numero di visualizzazioni, sia per il montepremi in palio. Eppure, nonostante l’ottima ricezione del pubblico, il progetto si è rivelato controproducente per MrBeast, il quale ha recentemente ammesso di aver speso una fortuna per realizzarlo.

Il costo del successo

“Ho perso una cifra enorme per realizzare Beast Games, molto più di quanto avessi preventivato. Sono un idiota" ha dichiarato MrBeast nel podcast Diary of a CEO. Nel corso dell'intervista con Steven Bartlett, il creator ha affermato di aver perso "decine di milioni di dollari" per la produzione dello show, a fronte di un costo complessivo superiore ai 100 milioni di dollari – solo i primi due episodi ne sono costati 50. Insomma, l'investimento si è rivelato finanziariamente svantaggioso. Un paradosso per un format tra i più visti nella storia di Prime Video.

Non sono poi mancate le controversie. Alcuni partecipanti dei Beast Games si sono uniti in una class action contro la produzione, accusata di aver costretto i concorrenti a sopportare condizioni difficili per ore, con pause minime e alimentazione inadeguata all’interno di un'atmosfera ostile, specialmente contro le donne. Amazon ha rifiutato di pronunciarsi sulla vicenda, da parte di MrBeast invece nessuna risposta ancora.

La questione dunque resta aperta, divenendo oggetto di dibattito online in questi giorni nei siti d'informazione statunitense, soprattutto in vista di una seconda stagione. Al momento si tratta di una mera ipotesi, soprattutto considerando le recenti esternazioni dello youtuber in merito alle cifre spese, oltre la causa legale in corso. È anche vero che Beast Games ha avuto un successo strepitoso.

Il reality dei record

Beast Games è un reality show a sfide, una sorta di mix tra Takeshi's Castle e Squid Games. A renderlo senza precedenti però sono i numeri: mille concorrenti si sono sfidati in prove fisiche e mentali, come corse a ostacoli, enigmi e giochi a squadre, per vincere un montepremi di 5 milioni di dollari, il più alto mai assegnato in un format del genere. La serie, composta da 10 episodi, è stata rilasciata su Prime Video a partire dal 19 dicembre 2024, con nuove puntate pubblicate settimanalmente. Le riprese iniziali si sono svolte a luglio 2024 all'interno dell'Allegiant Stadium di Las Vegas, dove 2.000 partecipanti sono stati progressivamente ridotti a mille per la competizione principale.