SpaceX, lo spettacolare ammaraggio di Starship: il video del rientro alla base dalle telecamere sul razzo Il razzo di Space X è stato progettato per riportare gli astronauti sulla Luna entro il 2026. Non solo, il grande piano di Elon Musk è colonizzare Marte con cinque missioni Starship. L'ammaraggio preciso, avvenuto grazie ai bracci retrattili, è un grande passo avanti.

A cura di Elisabetta Rosso

Starship è tornata sulla Terra. L'ammaraggio è stato un successo, il razzo di SpeceX è atterrato "a pancia in giù" nell'Oceano Indiamo dopo il quinto test di volo. "Oggi è stato compiuto un grande passo avanti verso la creazione di una vita multiplanetaria", ha scritto Elon Musk su X. Starship infatti è stata progettata per riportare gli astronauti sulla Luna entro il 2026. Non solo, Musk prevede di colonizzare Marte, e per farlo ha programmato cinque missioni Starship senza equipaggio sul pianeta rosso nei prossimi due anni.

Il razzo è decollato alle 8:25 (ET), portando la navicella spaziale verso l'atmosfera. Tre minuti e 40 secondi dopo il decollo, il booster Super Heavy si staccato, lo stadio superiore è entrato in orbita compiendo un giro intorno alla Terra. Ha resistito a temperature vicine ai 3.000 gradi, poi dopo circa 45 minuti dal decollo è rientrato nell'atmosfera terrestre effettuando un ammaraggio soft nell'Oceano indiano.

Atterrare con precisione millimetrica, ha spiegato su X Chris Hadfield, ex astronauta canadese, rappresenta “un enorme passo avanti nelle capacità umane odierne. Mi rende ancora più entusiasta per il nostro futuro collettivo”.

Come è stata costruita Starship

Starship è alta 120 metri, ha un diametro di 9 metri e potrebbe trasportare fino a 150 tonnellate. Il razzo è composto da due moduli. Il primo, Super Heavy, è un enorme cilindro di metallo lungo 69 metri, in grado di contenere 3.400 tonnellate di propellente (metano e ossigeno). É fondamentale nella prima parte del volo, permette infatti di portare Starship in orbita. Qui sono installati i motori Raptor che bruciando il combustibile generano la spinta necessaria al lancio.

Sia la struttura del Super Heavy, sia i motori Raptor sono completamente riutilizzabili. Il secondo modulo è il vettore vero e proprio destinato ad andare in orbita. È un cilindro con un set di quattro alettoni che servono per regolare la direzione. È alto 50 metri e può contenere fino a 1.200 tonnellate di propellente. Starship può trasportare satelliti da rilasciare in orbita, diventare l'alloggio di un equipaggio, ma anche un mezzo per viaggiare più velocemente sulla Terra.

SPACE X | Il lancio di Starship

Perché Starship è così importante per la Nasa: le missioni sulla Luna e su Marte

La NASA sta investendo circa 4 miliardi di dollari nel programma di SpaceX, l'obiettivo è utilizzare Starship per riportare gli astronauti sulla superficie lunare. L'agenzia spaziale vuole infatti esplorare il Polo Sud lunare.

L'amministratore della NASA Bill Nelson ha spiegato che la navicella spaziale è vitale "per le ambizioni lunari dell'agenzia". Si è congratulato con SpaceX per il successo del volo di prova: "Mentre ci prepariamo a tornare sulla Luna con Artemis, i test continui ci prepareranno per le audaci missioni che ci attendono, tra cui quella nella regione del Polo Sud della Luna e poi su Marte", ha scritto Nelson su X.