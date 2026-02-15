L’enciclopedia creata per consultare tutti gli Epstein File: come funziona Jikipedia

Siamo di fronte oltre tre milioni di documenti, 180.000 immagini e più di 2.000 video. Orientarsi tra gli Epstein Files non è semplice. Gran parte dei file è composta da PDF scannerizzati, mail criptiche, allegati privi di indicizzazione e documenti tecnici che richiedono tempo e competenze specifiche per essere compresi. Il risultato? Un archivio monumentale ma difficile da navigare. Per facilitare l'impresa sono nati strumenti digitali basati sull'intelligenza artificiale, tra questi Jikipedia.

Il nome è un gioco di parole tra Epstein e Wikipedia, il modello infatti imita l'interfaccia dell'enciclopedia online, dentro però ci sono solo contenuti dedicati al caso. A partire dalle email e dagli atti ufficiali resi pubblici dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, l’IA genera schede dedicate a persone, proprietà e relazioni citate nei documenti.

L’obiettivo dichiarato è rendere consultabile un archivio vastissimo e complesso, trasformando milioni di file grezzi in una mappa navigabile.

JIKIPEDIA | L’interfaccia dell’enciclopedia

Come è nata l'enciclopedia dedicata agli Epstein File

Il primo passo è stato Jmail, una piattaforma che ha trasformato migliaia di email contenute negli atti ufficiali in un’interfaccia simile a una casella di posta elettronica. L’idea – nata da due sviluppatori statunitensi, Riley Walz e Luke Igel – è semplice ma efficace: invece di sfogliare documenti PDF, l’utente può leggere le comunicazioni come se stesse navigando in un account Gmail, con funzioni di ricerca per nome, data e parola chiave.

Il passo successivo è stato ancora più ambizioso, creare un sistema capace non solo di mostrare le email, ma di sintetizzarle in schede strutturate: Jikipedia

Cos’è e come funziona Jikipedia

Jikipedia è stata lanciata a febbraio 2026 . Ogni voce è generata da un modello di intelligenza artificiale che utilizza esclusivamente il materiale contenuto nei file ufficiali di Epstein. Ogni voce riassume il numero di comunicazioni, il periodo di contatto e i collegamenti con altri soggetti presenti nel database.

La struttura somiglia a un’enciclopedia digitale, con pagine dedicate a:

Persone – profili che compaiono nelle mail, accompagnati dalla quantità di corrispondenza con Epstein, informazioni biografiche e riferimenti incrociati a conversazioni e contatti.

Luoghi e proprietà – residenze, isole private e strutture collegate a Epstein, per ciascuna vengono elencate le visite documentate e i messaggi correlati.

Temi e attività legali – pagine che mettono in relazione sezioni delle mail con possibili riferimenti a violazioni di legge statunitense o altre condotte rilevanti per le indagini.

Potenzialità e i limiti dell’uso dell’intelligenza artificiale

Jikipedia è utile perché trasforma un enorme archivio di mail in schede tematiche facilmente consultabili, permettendo a ricercatori, giornalisti o semplici curiosi di comprendere connessioni e pattern altrimenti difficili da individuare. Da questo punto di vista il progetto è un passo avanti nella trasparenza dei dati pubblici, che tradizionalmente restano sepolti in PDF scannerizzati o archivi difficili da consultare.

La tecnologia che sta alla base di Jikipedia, tuttavia, è un’arma a doppio taglio. Le voci sono generate automaticamente da un modello di IA, il sistema organizza e sintetizza le informazioni senza una supervisione umana completa. Anche se il team di Jmail afferma di addestrare l’IA a uno stile neutro e “alla Wikipedia”, la natura automatica del processo può generare imprecisioni, interpretazioni discutibili o inferenze non sempre corrette.

A riconoscere questa criticità sono gli stessi sviluppatori, su X hanno annunciato che presto gli utenti potranno segnalare errori, proporre correzioni e contribuire all’accuratezza dei contenuti, anche qui un richiamo al modello collaborativo usato da Wikipedia.