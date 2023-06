L’area di ricerca per il sottomarino disperso vicino al Titanic è grande quanto due regioni italiane Secondo una serie di calcoli incrociati solo l’area del fondale in cui si cerca il Titan arriva a circa 29.000 kilometri quadrati. Il sommergibile ha le dimensioni di un minivan.

A cura di Valerio Berra

Il tempo è praticamente scaduto. Il sottomarino disperso vicino a Titanic ha un’autonomia di ossigeno di 96 ore. Esaurito l’ossigeno, la percentuale di anidride carbonica nell’aria comincia ad alzarsi così tanto da impedire ai passeggeri di respirare. Le ricerche però continuano, anche con i nuovi mezzi arrivati dalla Francia in grado di scandagliare i fondali. Per adesso non c’è ancora nessuna traccia del sottomarino Titan gestito dalla compagnia OceanGate con a bordo cinque persone, l’unico speranza per il salvataggio è una traccia acustica, un segnale che per un certo intervallo di tempo si sarebbe sentito in modo regolare ogni 30 minuti. Il buio, la profondità e il freddo rendono i soccorsi molto difficili, anche perché l’area interessata è enorme.

Dove potrebbe trovarsi il sommergibile Titan

Secondo una stima pubblicata dal Washington Post e basata sui dati delle navi che si sono mosse nella zona delle ricerca, il Titan potrebbe essere disperso in un’area grande circa 29.000 km quadrati. Parecchi. Il giornale americano spiega che questa superficie equivale a due volte l’area dello Stato del Connecticut. Su scala italiana possiamo equipararla a due volte la Campania o alla Sicilia e il Molise insieme. E forse anche di più. Questa misura infatti si riferisce solo all’area del fondale e non tiene conto di tutti i metri cubi di acqua che lo separano dalla superficie. Il relitto del Titanic è a 3.810 metri di profondità. E in tutto questo il sommergibile è grande come un minivan.

OCEANGATE EXPEDITIONS | Il sottomarino Titan

Il ruolo del fattore tempo

Per adesso la missione di salvataggio continuerà, anche se a questo punto le speranze di ritrovare l’equipaggio ancora vivo sono sempre di meno. Anche se il sottomarino Titan fosse recuperato adesso, bisognerebbe poi riportarlo in superficie. Operazioni per cui potrebbe essere necessarie altre ore. Certo, la stima delle 96 ore di ossigeno non è del tutto esatta.

I passeggeri potrebbero aver adottato delle misure per risparmiare ogni traccia di ossigeno disponibile. Il problema è che per delle operazioni simili in passato ci è voluto molto più che qualche giorno. Nel 2022 ad esempi per recuperare un caccia F-35 precipitato a una profondità simile nel Mar Cinese Meridionale, la Marina degli Stati Uniti aveva organizzato una missione durata 37 giorni.

Il video sulla posizione del relitto del Titanic

Lo studio di animazione MetaBallStudios circa un anno fa aveva pubblicato un video su YouTube in cui mostrava quanto fosse profonda la zona di oceano in cui è affondato il Titanic. Con una serie di proporzioni si vede quanto il relitto sia lontano dalla superficie. Il massimo raggiunto da un sub è 332 metri, un sommergibile può muoversi fino a 400 metri di profondità, il Titanic si trova a quasi dieci volte questa profondità.