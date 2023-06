Sottomarino Titan, scadute le 96 ore di ossigeno: salvataggio difficilissimo, ma ancora possibile Sono scadute oggi le 96 ore di ossigeno disponibile a bordo del Titan, il sottomarino per esplorazioni turistiche scomparso domenica scorsa nell’area dell’affondamento del Titanic. Diminuiscono, ma non si fermano, le speranze di trovare vivi i cinque passeggeri dispersi.

A cura di Ida Artiaco

Sono scadute le 96 ore di ossigeno a disposizione nel sommergibile Titan, il sottomarino per esplorazioni turistiche scomparso domenica scorsa nell'area dell'affondamento del Titanic, nell'Oceano Atlantico.

Diminuiscono sempre di più le speranze di ritrovare vivi i cinque passeggeri a bordo, e cioè il miliardario britannico Hamish Harding, l'esperto di Titanic Paul-Henri Nargeolet, il ceo della stessa OceanGate Stockton Rush, l'uomo d'affari di origine pachistana ma cittadino britannico, Shahzada Dawood, e suo figlio di 19 anni Suleman.

Tuttavia, secondo gli esperti, quella delle 96 ore di ossigeno disponibile sarebbe una stima imprecisa: se i passeggeri, infatti, avessero adottato alcuni accorgimenti per consumarne meno (ad esempio rimanere calmi e non mangiare) ci sarebbe ancora qualche ora di autonomia.

Frank Owen, esperto di ricerca e salvataggio di sottomarini, ha spiegato in particolare che la stima sull'ossigeno si basa solo su una "quantità nominale di consumo". E tuttavia, al di là dei pareri tecnici, sembrano ormai essere ridotte al lumicino le speranze di ritrovare ancora in vita i cinque passeggeri del batiscafo.

Intanto, la nave che trasporta il ROV Victor 6000 è arrivata nella zona di ricerca di Titan, secondo Ifremer, l'istituto di ricerca oceanico francese gestito dallo stato che gestisce il robot, mentre ha raggiunto il fondo marino il ROV, il mini-robot per le acque profonde, della nave canadese Horizon Arctic, che ha cominciato subito a scandagliare i fondali.

Continua, dunque, la corsa contro il tempo per individuare e tentare di riportare in superficie il mini sommergibile, nonostante in teoria le ore di ossigeno a disposizione siano tragicamente terminate. E rimangono ancora molti ostacoli: dall'individuazione della posizione della sottomarino, al suo raggiungimento con le attrezzature di soccorso, al trasporto in superficie, ammesso che sia ancora intatto.

Ieri i soccorritori impegnati nelle ricerche avevano sentito dei "colpi" ogni 30 minuti e quattro ore dopo i dispositivi sonar dispiegati nella zona hanno rilevato altri segnali regolari. Il che aveva tenuto accese le speranze di trovare vivi i dispersi.

Che le operazioni di individuazioni e recupero del sottomarino fossero tutt'altro che facili era un fatto noto. Come ha spiegato a Fanpage.it l'ammiraglio Di Paola "dal punto di vista tecnico è una situazione molto difficile, parliamo di un mini sommergibile con una autonomia limitata e non sappiano nemmeno che problemi abbia avuto. Bisogna capire su che fondali si trova perché lì ci sono fondali molto alti e dipende da dove sia finito".