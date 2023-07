L’account che spia Elon Musk si trasferisce su Threads: “Spero che Twitter muoia” Jack Sweeney ha fondato ElonJet, l’account che traccia gli spostamenti del jet di Elon Musk. Dopo essere stato bandito sul social di microblogging passa alla concorrenza a e accumula nuovi follower.

A cura di Elisabetta Rosso

Il segreto di ElonJet è mischiare il tradizionale voyerismo con l'impressione di avere una forma di controllo sull'uomo più ricco del mondo. L'account sui social monitora il jet di Elon Musk, e pubblica dettagli sui suoi spostamenti. Dal 2020 ha accumulato follower e attirato anche l'attenzione del diretto interessato, che prima ha provato a convincere il fondatore Jack Sweeney, a cancellare il profilo e non appena ha preso il timone di Twitter ci ha pensato direttamente lui. Sembrava quasi una vittoria, ma poi è arrivato Threads.

Threads, l'app satellite di Instagram che vuole fare concorrenza a Twitter, ha raggiunto "10 milioni in sette ore", come ha scritto Zuckerberg con un'emoji, e vuole raccogliere tutti gli esuli che si sono sentiti traditi dalla rivoluzione di Elon Musk a novembre 2022. Tra questi c'è anche Jack Sweeney. "ElonJet è arrivato a Threads!" ha annunciato, in poche ore ha raggiunto 13.000 follower e stanno ancora crescendo. "Vorrei pubblicare su Threads proprio come faccio su Instagram", ha detto a Insider Sweeney, il suo account Instagram ha oltre 46.000 follower. “Onestamente spero che Twitter muoia”, ha aggiunto lo studente. "Dato che sono ostacolato lì, cerchi il mio nome, sembra che io sia bandito dalla ricerca."

Cos'è ElonJet

ElonJet, come dicevamo è un account creato nel 2020 che traccia l'aereo privato di Elon Musk. Il servizio, creato da Jack Sweeney utilizza dati pubblici, che condivide poi su Facebook, Instagram, Telegram, aveva anche un account su Twitter con 530.000 follower, prima che venisse sospeso proprio da Elon Musk, che aveva preso di mira l'account di Sweeney, offrendogli (invano) 5000 dollari per interropere il servizio. Sweeney ha aperto anche altri profili per monitorare celebrità come l'ex presidente Donald Trump, Taylor Swift e Kim Kardashian.

A dicembre 2022, dopo l'acquisto di Twitter da parte di Musk l'account è stato bloccato dato che non rispettava le policy del social di microblogging, e così Sweeney ha creato un nuovio profilo @ElonJetNextDay, che monitorava i voli dei jet privati ​​di Elon Musk, ma pubblicava le informazioni sulla posizione del volo con un ritardo di 24 ore in conformità con le nuove regole di Twitter che "permettono di condividere la posizione disponibile pubblicamente dopo che è trascorso un tempo ragionevole, in modo che l'individuo non sia più a rischio di danni fisici".

La guerrra di Elon Musk

"Qualsiasi account che doxxi le informazioni sulla posizione in tempo reale di chiunque verrà sospeso, poiché si tratta di una violazione della sicurezza fisica. Ciò include la pubblicazione di collegamenti a siti con informazioni sulla posizione in tempo reale", aveva spiegati Musk in un tweet. "È in corso un'azione legale contro Sweeney e le organizzazioni che hanno sostenuto danni alla mia famiglia", ha poi aggiunto su Twittwer.

Come funziona Threads

Il nuovo social di Meta viene chiamato non a caso il "killer di Twitter", Zuckerberg l'ha pensato proprio per dare una nuova casa a tutti gli utenti insoddisfatti dalla piattaforma di Elon Musk. E infatti Threads ha le stesse funzioni e interfaccia di Twitter.

"I thread sono il luogo in cui le comunità si riuniscono per discutere di tutto, dagli argomenti che ti interessano oggi a ciò che sarà di tendenza domani", afferma la descrizione dell'app. "Qualunque cosa ti interessi, puoi seguire e connetterti direttamente con i tuoi creator preferiti e altri che amano le stesse cose, oppure creare un tuo fedele seguito per condividere le tue idee, opinioni e creatività con il mondo". Ha un feed in cui pubblicare dei micropost, e si potrà rispondere con dei commenti, ripotare dei contenuti e allegare immagini e foto.

La nuova app satellite di Instagram però è stata lanciata solo negli Stati Uniti, non ancora nell'UE. Il Garante della privacy irlandese infatti ha bloccato il lancio perché Threads raccoglie dati personali come posizione, cronologia, contatti, acquisti, ha aggiunto che se Meta non si adatterà al regolamento per la protezione dei dati personali dell'Unione europea, il divieto potrebbe diventare permanente.