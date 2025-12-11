La versione di St3pny: “Ora il tribunale ha detto che non sono un evasore: è stato un incubo”

Stefano Lepri, conosciuto online come St3pny, ha raccontato in un video su YouTube di essere stato assolto in appello dall’accusa di evasione fiscale che aveva segnato la fine della sua carriera di creator.

Stefano Lepri, classe 1994. Per la rete St3pny. Ha oltre 2 milioni di follower su Instagram. Ha 4,31 milioni di iscritti al suo canale YuoTube principale. Ma questi numeri non raccontano bene la sua storia. St3pny è stato uno degli youtuber che hanno fatto più successo in Italia. Nel 2014 ha abbracciato il trend in ascesa dei videogiochi in streaming su YouTube. Ha totalizzato milioni di visualizzazioni. Ha fondato il collettivo Mates. Ha fatto sold out in decine di fiere.

Se non siete stati adolescenti o genitori in quegli anni magari potreste averlo incrociato per i titoli di giornale. Nel maggio del 2019 è finito al centro di un’indagine della Guardia di Finanza per evasione fiscale. Non solo. Nel febbraio del 2021 le accuse sono diventate una condanna a 8 mesi: secondo i giudici nei suoi conti c’era un buco di 75.000 euro di Iva mai saldata.

A distanza di sei anni dalle prime accuse, nelle ultime ore St3pny ha pubblicato un video sul suo canale YouTube in cui racconta come si è chiusa la vicenda. Lo youtuber non si addentra nelle vicende giudiziarie: spiega solo che dopo tutto questo tempo è stato assolto in appello dalle accuse di evasione fiscale.

Le parole di St3pny

Lo youtuber ha parlato di incubo durato cinque anni, come ha scritto anche sul suo profilo Instagram: “Cinque anni dentro a un incubo. Mi sono visto rovinare la vita da una menzogna. È finita e adesso splende il sole”.

Cosa è successo dopo la prima condanna

Dietro queste parole c’è però qualcosa di più. Il caso St3pny ha avuto sui social una portata molto più grande di quella registrata nei tribunali. È stato accompagnato da migliaia di commenti, di video e di reazioni. È diventato un meme. E probabilmente lo resterà anche dopo l’assoluzione.

Ma non solo. Per Stepny ha segnato anche la fine della parte più splendente della carriera. Come ha spiegato nelle ultime ore, dopo le prime accuse i brand lo hanno abbandonato, gli utenti si sono spostati e i riflettori di YouTube sono andati su altri volti.

Cosa fa ora St3pny su YouTube

Certo. Il successo non è eterno, soprattutto sui social. E lo possiamo vedere da come sono andate le carriere dei suoi colleghi. Alcuni hanno cambiato format e sono sopravvissuti, altri si occupano sempre di videogiochi ma hanno visto un larga riduzione del loro pubblico, altri ancora semplicemente hanno smesso di farsi vedere sui social o hanno smesso di vederli gli algoritmi.

Ora scorrendo gli ultimi video di St3pny sembra di fare un tuffo nella YouTube del 2016. I video sono tutti a tema videogioco. Fortnite soprattutto ma compare anche Minecraft. Chissà come sarebbe andata senza questo processo.