La storia di Ester Crawford, dormiva sul pavimento dell’ufficio e ora è la favorita di Elon Musk. È questo l’unico modo di lavorare? A inizio novembre, dopo i licenziamenti di Musk, il tweet della donna nel sacco a pelo in ufficio è diventato virale sui social, ora è tra i capi dell’azienda.

A cura di Elisabetta Rosso

Ester Crawford ha cominciato la sua scalata sociale, ed è disposta a tutto per il suo lavoro, persino dormire in ufficio. Si, è lei, la donna nel sacco a pelo sul pavimento dell’ufficio di Twitter, che ha postato il 2 novembre un tweet con scritto: "Quando il tuo team lavora 24 ore su 24 per rispettare le scadenze, a volte tu #SleepWhereYouWork". Ora è Director of Product Managament a Twitter. "Attualmente dirigo gli sforzi per diversificare le entrate dell'azienda al di là delle pubblicità", scrive sul suo sito personale. Una storia che ha già sollevato polemiche. Davvero la storia di Crawford è l'unica via da seguire per lavorare in questa azienda?

Crawford è stata assunta verso la fine del 2020, quando Twitter ha acquistato Squad, la sua start-up di chat video. Sul suo profilo LinkedIn, Crawford ha spiegato che l'app aveva "milioni di utenti" e finanziamenti da società di venture capital tra cui First Round Capital. Prima di tutto questo si è laureata in Filosofia, ha fatto un master in relazioni internazionali ed è stata una delle prime video blogger di YouTube. Qui ha lanciato anche il suo format per perdere peso, Weight Watchers. È stata poi assunta da Twitter per trovare strategie di guadagno per gli influencer, ed esplorare opportunità legate alle criptovalute,

Ora, oltre a gestire Twitter Blue, Crawford è stata nominata amministratrice delegata di Twitter Payments, per dirigere il nuovo progetto che vuole facilitare le transazioni peer-to-peer, e i pagamenti di e-commerce sulla piattaforma.

I commenti dei colleghi

Come spiegano persone vicine all’azienda al Financial Times, Crawford ha indossato benissimo la visione “hardcore” di Musk, in seguito all'ondata massiccia di licenziamenti. Quindi lavorare ininterrottamente ad “alta intensità”. Per alcuni Crawford è una donna carismatica e una voce sensibile dentro la piattaforma. Per altri è solo un'adulatrice e un’opportunista. “La foto di lei che dorme dentro un sacco a pelo ha davvero infastidito le persone”, ha spiegato un membro dello staff senior al Financial Times. "È diventata una specie di interprete tra Elon e il team del prodotto". Non solo. La sua storia ha sollevato diverse polemiche sul nuovo modo di lavorare impostato da Elon Musk. Un ex membro dello staff senior ha aggiunto: "Non era nessuno ed è diventata qualcuno perché era disposta a vendere la sua anima per i suoi 15 minuti di fama. È disgustoso".

La mentalità che piace a Elon Musk

Sicuramente Crawford si è mossa per tempo. Quando infatti Musk è arrivato per la prima volta al quartier generale di San Francisco e ha deciso di inaugurare il suo percorso da Ceo con un lavandino in mano, Crawford si è subito assicurata un incontro individuale al Perch, il bar dentro Twitter, per discutere tutti i suoi piani per far migliorare l’azienda. La sua mentalità da start-up ha conquistato Musk. Anche le sue proposte controverse, come la possibilità di introdurre video per adulti a pagamento sulla piattaforma. Insomma qualcosa di simile a OnlyFans ma su Twitter.