La “maledizione” di Essie è il caso social dei Mondiali: la squadra per cui tifa viene sempre eliminata

Durante i Mondiali di calcio, la creator Essie è diventata il vero spauracchio delle tifoserie perché qualsiasi squadra per cui parteggiava finiva immancabilmente per essere eliminata. La situazione è diventata talmente virale che, prima della semifinale contro Messi e compagni, persino l’account ufficiale di Twitch per Regno Unito e Irlanda è intervenuto per propiziarsi gli astri, implorandola: “Per favore, tifa Argentina”.

Credits: @essie_channel

Essie, nota su Twitch e YouTube come @essie_ch, è una VTuber (Virtual YouTuber), ovvero una creatrice di contenuti che non si mostra in video con il proprio volto, ma utilizza un avatar digitale animato che nel suo caso, rappresenta una ragazza kawaii che parla in giapponese. I suoi contenuti sono dedicati soprattutto all'ASMR – sussurri e fruscii per favorire il rilassamento e il sonno – oltre che al gamig e alle chat con i follower. Nelle ultime settimane, però, il suo nome è circolato parecchio tra i tifosi di calcio che stanno seguendo il Mondiale in Canada, Messico e Stati Uniti. Il motivo? Ogni volta che Essie dichiarava il proprio tifo per una nazionale, questa puntualmente finiva per perdere rovinosamente.

L'incredibile serie di coincidenze ha rapidamente trasformato la Vtuber in un meme, tanto che migliaia di utenti hanno cominciato ad attendere con trepidazione i video pre-partita per capire da che parte si sarebbe schierata Essie, salvo poi disperarsi quando la scelta ricadeva sulla propria nazionale.

Chi è Essie, la creator che spaventa i tifosi

Come accade per molte VTuber, anche l'identità di Essie rimane sconosciuta. Di sicuro c'è una persona reale che ha subito capito come la passione delle tifoserie sia una facile leva per aumentare il proprio seguito. A caratterizzare il personaggio è invece una vera e propria lore che ne definisce le origini e l'intento narrativo. Secondo la storia inventata dalla creator, Essie era una ragazza comune morta in un incidente, la cui anima si è legata al suo peluche a forma di pecora, rinascendo così come la simpatica pecora assonnata che accompagna oggi le sue dirette. Il suo canale Twitch è stato aperto il 10 febbraio 2022, mentre quello YouTube il 10 febbraio dello stesso anno.

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La "maledizione" di Essie durante i Mondiali

La popolarità di Essie è esplosa proprio grazie ai Mondiali. Durante la fase a eliminazione diretta, gli utenti hanno iniziato a notare uno schema curioso: ogni volta che la VTuber pubblicava un'immagine con la maglia di una nazionale o dichiarava il proprio tifo, quella squadra finiva per perdere. Anche le selezioni più blasonate, come Brasile, Portogallo o gli stessi Stati Uniti (che non hanno una grande tradizione calcistica ma godevano del tifo di casa e nelle prime partite avevano sempre giocato bene) sono state via via buttate fuori dal torneo non appena Essie mostrava il proprio sostegno.

Il trend è ovviamente diventato rapidamente una gag social che ha rischiato di terminare quando la Vtuber ha pubblicato il primo video con la maglia della Francia. I bleus erano infatti i grandi favoriti per la vittoria finale e anche dopo l'endorsement di Essie erano riusciti a rullare il pur forte Marocco, sconfitto con un perentorio 2 a 0. In semifinale però, l'influsso di Essie è tornato a colpire. Nella gara contro la Spagna, i francesi non hanno mai visto la palla e la loro corsa al terzo Mondiale si è conclusa anzitempo. L'episodio che ha consacrato definitivamente il meme è però arrivato prima dell'altra semifinale.

Visto l'andazzo, l‘account ufficiale di Twitch per Regno Unito e Irlanda si è scomodato in prima persona per chiedere a Essie di sostenere l'Argentina di Lionel Messi, così da condannarla alla sconfitta. Essie ha però mantenuto le sue preferenze, pubblicando un video dove il personaggio animato indossava orgogliosamente la maglia di Bellingham e compagni. Risultato? Dopo un vantaggio iniziale che rischiava di sfatare definitivamente la leggenda, l'Inghilterra è stata prima rimontata e poi abbattuta dalla capocciata allo scadere di Lautaro Martinez. Argentina in finale e inglesi nuovamente a chiedersi perché non riescono mai a vincere in un gioco che hanno inventato loro.

La viralità della vicenda ha avuto effetti immediati anche sui numeri di Essie. Il suo canale YouTube conta oggi circa 54 mila iscritti e, secondo i dati di Social Blade, la grande maggioranza è arrivata proprio negli ultimi trenta giorni, sull'onda dell'enorme esposizione mediatica ottenuta durante il Mondiale. Consapevole di essere diventata parte del racconto del torneo, la VTuber ha infine annunciato il proprio "ritiro" dalla scelta delle squadre da sostenere. Per la finale, infatti, Essie ha deciso di non schierarsi con nessuna delle due nazionali, lasciando che a vincere possa essere la squadra più forte e non quella risparmiata dalla "maledizione" della creator.