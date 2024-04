video suggerito

La follia sui social: l’account di Matteo Messina Denaro si sta riempiendo di follower Il 22 aprile i carabinieri del Ros hanno diffuso il nome dell’account social usato da Matteo Messina Denaro durante la latitanza. Nel giro di pochi giorni centinaia di persone sono passate per lasciare un follow. L’account non ha contenuti ed è difficile che i familiari lo trasformino in un profilo commemorativo. Messina Denaro è morto il 25 settembre del 2023. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Matteo Messina Denaro ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

F.averna. Account Instagram pubblico. Nessun post. 417 profili seguiti, soprattutto donne. E una biografia essenziale: Francesco Averna 17, Medico. Immagine di copertina: un cane con una bandana legata al collo. Il proprietario di questo account è morto il 25 settembre del 2023. Si chiamava Matteo Messina Denaro. Qui trovate lo speciale di Fanpage.it a un anno dalla sua cattura realizzato con Roberto Saviano.

Il 22 aprile i giornali italiani hanno diffuso la notizia che durante la sua latitanza Messina Denaro aveva dei profili social. La scoperta è stata diffusa dai carabinieri del Ros che stanno lavorando sulla sua vita. Il suo arresto è avvenuto a Palermo il 16 gennaio del 2023, dopo 30 anni passati nella lista dei latitanti più cercati al mondo.

Con lo stesso nome, Matteo Messina Denaro aveva aperto anche un account su Facebook. Qui aveva solo cinque amici e una biografia da cui si capiva facilmente che il profilo era fake. Francesco Averna diceva di essere laureato in Medicina all'Università Bocconi di Milano. Non c'è nessuna facoltà di Medicina alla Bocconi.

Leggi anche La latitanza di Messina Denaro passava anche dai social: online era il medico di Milano Francesco Averna

I follower di Matteo Messina Denaro

Quando le immagini del profilo sono state diffuse il numero dei follower era fissato a 71. Spiegano i Ros che Matteo Messina Denaro usava questo account soprattutto per parlare via chat con le donne che frequentava. Cinque giorni dopo la notizia, oggi quello stesso account ha 1.179 follower.

Certo, il numero è basso se pensiamo alle metriche su cui viaggia adesso il mercato degli influencer. Ma stiamo parlando comunque di .108 persone che hanno pensato fosse una buona idea seguire il vero account di un boss di mafia coinvolto nelle pagine più buie della nostra storia. Non solo.

Quei follow, preceduto da una ricerca sui social, non è nemmeno il sintomo di un voyeurismo del male. Il proprietario dell’account è deceduto ed è difficile pensare che i suoi familiari si attivino per farne un account commemorativo. Quelle 1.108 persone sono passate da lì solo per lasciare un tributo.