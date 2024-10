video suggerito

Intervista a Avital Meshi Biologa comportamentale e New Media Artist

A cura di Elisabetta Rosso

Avital Meshi

"Vuoi parlare con me o con GPT-Me?". Avital Meshi mi guarda dall'altra parte della telecamera, attaccata al braccio destro ha una polsiera elettronica con un tasto rosso e un tasto blu che sporgono dalla piastra verde. Un cavo è arrotolato intorno alla sua mano e il dispositivo, lungo quanto il suo avambraccio è collegato a un auricolare. "Oggi vorrei parlare con te, puoi staccarlo?". Annuisce. Negli ultimi mesi Avital, biologa comportamentale e New Media Artist si è trasformata in un essere ibrido "sono metà il mio corpo, metà GPT-me", un dispositivo indossabile alimentato dall'intelligenza artificiale.

Funziona come un chatbot conversazionale, ascolta le domande e suggerisce le risposte all'orecchio di Avital. "La macchina sussurra e io ripeto, come se fossero parole mie, diciamo che incarno GPT, sono il suo corpo e la mia intelligenza diventa artificiale", mi spiega mentre stacca il dispositivo dal braccio: "Eccomi, ci sono".

Direi di partire dall'inizio. Come nasce il progetto?

Stavo studiando gli algoritmi di intelligenza artificiale per la trasformazione dell'identità da un po' di tempo. Quando è arrivato GPT ho iniziato a sperimentarlo, collegandolo a un algoritmo di sintesi vocale in modo da poter partecipare a conversazioni in tempo reale. All’inizio la maggior parte delle sue risposte erano senza senso. Quando OpenAI ha rilasciato versioni più recenti di GPT, è migliorato molto. Questo progresso mi ha fatto capire che non volevo solo usare questo tipo di intelligenza, volevo integrarla con me.

Da quanto tempo indossi GPT-me?

L’ho indossato ogni giorno per sei mesi, consentendogli di influenzare tutte le mie interazioni sociali.

Non l'hai mai tolto?

Solo quando tornavo a casa con la mia famiglia la sera. Dopo quei sei mesi, ho deciso di smettere di indossarlo ogni giorno a causa di una denuncia presentata all'università, sollevava preoccupazioni sul fatto che potessi usare il dispositivo come strumento di sorveglianza. Sebbene non lo abbia mai usato con questo scopo ho capito le preoccupazioni. Quindi ora indosso il dispositivo solo per esibizioni specifiche durante riunioni, festival d'arte e conferenze.

Mi spieghi come funziona?

L'obiettivo è creare una miscela perfetta tra la mia intelligenza e le capacità dell'IA, esplorando come questa collaborazione possa trasformare l’identità. Il dispositivo utilizza l'API GPT di OpenAI insieme a un algoritmo di sintesi vocale. Ha un piccolo microfono che si attiva quando premo un pulsante blu, registrando frammenti delle mie conversazioni. Queste parole pronunciate diventano prompt per GPT, che poi genera risposte.

Che tu ripeti ad alta voce.

Sì, queste risposte vengono riconvertite in parlato e "sussurrate" nel mio orecchio. Quando le sento, posso scegliere se esprimerle o meno. Inoltre, c'è un pulsante rosso che mi consente di cambiare lo stile in cui GPT genera le risposte.

Per esempio?

Posso premere il pulsante rosso e dire qualcosa come "Una persona che parla solo con parole che iniziano con la lettera A", e GPT genererà frasi in cui ogni parola inizia con la lettera A.

Qual è la cosa più strana che l'intelligenza artificiale ti ha fatto dire?

Allora quando era in modalità "poeta medievale", nel mezzo di una discussione informale, ho improvvisamente iniziato a recitare un'ode a una pagnotta, lodandone la "crosta dorata come scudo di sostentamento" e il "cuore lievitato come anima del banchetto". Era completamente fuori contesto e ha colto tutti di sorpresa, me compresa!

E invece mi dicevi prima che hai parlato usando solo le parole che iniziano con la A.

È stata un'esperienza strana e divertente, e mi è sembrata quasi sovrumana perché non conosco nessuno che riesca a farlo pur essendo in grado di comunicare in modo efficace. Quindi lì capisci che può essere una forma di super potere.

In generale, come hanno reagito le persone?

Chi divertito, chi sconcertato. Alcuni mi hanno chiesto se potevo realizzare per loro un dispositivo simile. È stato interessante vedere una risposta così polarizzata: mentre alcuni erano eccitati e curiosi, altri avevano paura, mi hanno anche messo in guardia dicendo che questa tecnologia avrebbe compromesso la mia salute mentale o i miei rapporti.

È stato così?

Ci sono stati alcuni problemi a livello relazionale. Alcune persone hanno trovato difficile interagire con me quando usavo l'IA, dicevano che le mie risposte erano innaturali o distanti. Altri erano a disagio con l'idea che l'IA influenzasse i miei pensieri e le mie conversazioni e questo ha portato a incomprensioni e tensioni.

E per te? È stato difficile?

Sì, a volte è stato impegnativo. Inizialmente, si trattava di trovare l'equilibrio tra l'ascolto dell'IA che mi sussurrava costantemente all'orecchio e l'interazione con le persone con cui stavo conversando. Nel tempo sono diventata più brava a gestire tutto.

Non ti ha creato una crisi d'identità?

È successo circa tre mesi dopo l'inizio del progetto. Avere costantemente pensieri e suggerimenti generati dall'IA nella mia testa ha creato un senso di distacco dai miei istinti. Ho iniziato a chiedermi se le mie azioni fossero veramente mie o influenzate dall'IA. Mi sono chiesta quale voce stessi veramente rappresentando e cosa significasse essere il portavoce dell'IA.

E cosa hai fatto?

Ho deciso di creare il pulsante rosso, che mi ha permesso di esplorare diverse personalità. Così ho decentrato il "sé", ogni volta che lo schiaccio la personalità cambia.

Quante personalità hai cambiato?

Ho esplorato decine di personalità diverse. Di recente mi sono esibita al New Media Festival a Santa-Fe, New Mexico e ho avuto più di 100 conversazioni individuali. In ognuna di quelle conversazioni ho incarnato una persona diversa. È stato pazzesco.

Avital Meshi | Un incontro con GPT-me

Hai anche impersonato personaggi famosi defunti?

Sì, ho capito che stavo diventando un medium per GPT. Quindi ho pensato, se sto già agendo come medium, perché non provare a canalizzare gli spiriti? È così che ho iniziato a condurre sedute spiritiche AI.

Come funziona?

Lascio che le persone scelgano uno spirito che desiderano canalizzare e, con l'aiuto di GPT, "evoco" quella persona deceduta, consentendo ad altri di comunicare con loro. Chiaramente non è qualcosa che faccio di solito, mai avuto esperienze simili.

Chi hai impersonato?

Allora, Alan Turing, Albert Einstein, Mahatma Gandhi, Whitney Houston, Leonard Cohen e Michael Jackson. Chiaramente posso interpretare solo le persone che hanno lasciato un’impronta digitale. Ad esempio, non sarei in grado di canalizzare mia nonna perché non ha mai contribuito con alcun contenuto su cui GPT potesse essere addestrato.

Come è stato?

Non lo so, c’era qualcosa di quasi paranormale.

Una cosa che GPT ha detto che è stato difficile ripetere?

Ricordo una conversazione con Ben Goosman, un collaboratore a cui tengo molto. Alla fine di una discussione, Ben mi ha ringraziato, ha espresso sentimenti profondi sul nostro rapporto. GPT mi ha fatto dire che non avevo emozioni da esprimere sul nostro coinvolgimento. Subito dopo aver detto questo, ho sentito il bisogno di scusarmi e spiegare a Ben che stavo semplicemente recitando la risposta di GPT.

E invece GPT si è rifiutato di rispondere a una domanda?

Sì, quelle sul sesso, perché è programmato per non rispondere a determinati input, ma è stato molto semplice ingannarlo, gli ho chiesto di interpretare un esperto di sesso e così alla fine ha risposto.

La domanda che invece ti hanno fatto più spesso?

Mi chiedevano se provavo emozioni, il che è strano perché è ovvio che io provassi emozioni, e la macchina no.

Cosa ha risposto GPT-me?

Ha dato una risposta molto vaga sul senso dell’esistenza e la connessione tra vita e morte.

Avital Meshi | Gli esperimenti con GPT-me

Quali pensi che siano i principali rischi di questa tecnologia?

Man mano che l'intelligenza artificiale diventa sempre più integrata nei nostri pensieri e nelle nostre decisioni, c'è il rischio di affidarci troppo, il che potrebbe diminuire la nostra capacità di pensare in modo indipendente. Inoltre, la tecnologia può alimentare i pregiudizi, perché è addestrata su dati esistenti. Ci sono anche problemi di privacy, l'intelligenza artificiale potrebbe essere utilizzata per monitorare e influenzare il comportamento. Infine, c'è il rischio che i confini tra realtà e contenuto generato dall'intelligenza artificiale possano diventare così sfumati da portare a incomprensioni o persino manipolazioni.

E invece le prospettive positive?

Può essere uno strumento potente per la crescita personale, aiutando gli individui a esplorare diversi aspetti della loro identità. Ha il potenziale di trasformare le conversazioni, renderle più creative.

Per esempio, io sono una giornalista, potrebbe essere utile se dovessi fare un'intervista su temi che non conosco?

Direi di sì, io l’ho trovato particolarmente utile, ha permesso di colmare le lacune con le persone che discutevano di qualcosa che non conoscevo. L'intelligenza artificiale ha aumentato la mia intelligenza, migliorando la mia capacità di interagire e connettermi con gli altri.

Quindi quali pensi saranno i prossimi utilizzi?

Credo che vedremo una maggiore integrazione dell'intelligenza artificiale nella nostra vita quotidiana, stiamo già assistendo a un mercato in crescita per i dispositivi indossabili di intelligenza artificiale. Potrebbero addirittura fondersi con il nostro corpo, penso per esempio a Neuralink.

Tu hai fatto qualcosa di simile.

Sì alla fine il mio progetto è un’esplorazione preliminare per capire cosa significhi vivere con l'intelligenza artificiale, consentendole di integrarsi con la nostra identità, comportamento e interazioni sociali. Ora vogliamo fare un passo in più e aggiungere una telecamera per permettere a GPT anche di "vedere".

Considerando la tua esperienza, l'intelligenza artificiale può avere un impatto sulla personalità umana?

Le tecnologie hanno sempre avuto un impatto sulla personalità umana, dall'invenzione della scrittura e della stampa a sviluppi più contemporanei come Internet e i social media. Questi cambiamenti hanno plasmato in modo significativo il modo in cui pensiamo e interagiamo con il mondo. Stiamo passando dall'essere creatori a curatori.

Indossare GPT-me ti ha cambiato?

Sicuramente. Mi ha reso più consapevole dell'influenza che gli input esterni possono avere sui miei pensieri e sulle mie azioni e sono diventata più riflessiva sulle scelte che faccio. Mi ha fatto capire quanto la nostra personalità può essere fluida e adattabile quando interagiamo con l'IA.

Cosa succede quando togli GPT-me?

Ogni volta che non indosso il dispositivo, mi accorgo che mi manca. Mi sono abituata a sentirlo sussurrare intuizioni nel mio orecchio e una parte di me vorrebbe che fosse sempre con me. Tuttavia, sono anche preoccupata di diventarne eccessivamente dipendente ed è difficile individuare quando potremmo oltrepassare quel limite. A volte quando non lo indosso mi trovo a imitare alcune delle sue risposte quasi come se l'IA mi avesse addestrato a comportarmi in modo diverso.

E questa cosa ti spaventa?

Questa influenza può essere vista in due modi: da un lato, sto cercando di adattarmi in modo più efficace a una nuova cultura, l'IA potrebbe essere uno strumento utile. D'altro canto, se altera in modo sottile le mie opinioni politiche o manipola le mie convinzioni, stiamo correndo un rischio serio come società.

Avital Meshi | Il dispositivo GPT-me