La birra futuristica di Elon Musk arriva in Italia, il prezzo è folle La GigaBier di Tesla è ispirata al design spigoloso del pick-up elettrico Cybertruck e segue le ricetta della tradizionale birra tedesca: acqua, malto d’orzo e luppolo.

A cura di Elisabetta Rosso

Il marchio Elon Musk non si limita allo Spazio, alle spunte blu, o alle auto elettriche, l’uomo più ricco del mondo ha deciso di lanciare la GigaBier, un birra tedesca targata Tesla. La bottiglia, forse l’unico dettaglio che giustifica il prezzo, 89 euro, è ispirata al design spigoloso e futuristico del pick-up elettrico Cybertruck, il veicolo ha anche battezzato i luppoli utilizzati, l’azienda infatti ha deciso di chiamarli “Cyberluppoli”

Viene venduta in una confezione da tre bottiglie e per ora è disponibile solo in Europa. Non è la prima volta che Musk sceglie di promuovere un gadget insolito. Era già stata lanciata sul mercato la Tesla Tequila dentro una bottiglia a forma di fulmine con le scritte placcate in oro, nel 2018 anche la tavola da surf realizzata in fibra di carbonio e progettata dal Tesla Design Studio. E poi il caricabatterie ispirato al Supercharger, e la Tesla Radio Flyer che riprendeva le linee della Model S elettrica.

La Gigabier di Elon Musk

Elon Musk, aveva annunciato la Gigabier già a ottobre 2021 quando era volato a a Berlino per visitare la sua sua Gigafactory nella capitale tedesca. Nonostante il prezzo proibitivo, 89 dollari, su Twitter, c'è chi scrive "l'ho già ordinata", oppure "non vedo l'ora di berla", ci sono anche utenti che si lamentano di non poter acquistare il prodotto perché disponibile solo in Europa, e chiedono: "Quando negli Usa?"

Sul sito web, l'azienda spiega che "Tesla GigaBier è stata progettata per emulare la forma di Cybertruck onorando la tradizione di 500 anni della produzione della birra tedesca Reinheitsgebot", ovvero l‘editto di purezza bavarese del 1516 che impone tre ingredienti per le birre prodotte nel territorio: acqua, malto d'orzo e luppolo (in questo caso cyberluppoli, cambia solo il nome che vuole richiamare esplicitamente il Cybertruck). "Goditi questa birra in stile pilsner in edizione limitata prodotta a Berlino con la nostra esclusiva varietà di cyberluppoli e note di agrumi, bergamotto e frutta dolce." Nella descrizione si legge anche: “Ogni bottiglia è contenuta all'interno di una custodia nera lucida con una filigrana Giga che si illumina al buio". È venduta e distribuita da BrouwUnie, che gestisce già marchi nel mercato europeo della birra artigianale, e ha una gradazione alcolica del 5%. Altre case automobilistiche si sono dedicate alla produzione di bevande o alimenti. Per esempio la tedesca Volkswagen, aveva prodotto un particolare wurstel, commercializzato poi in undici Paesi.