Jack Nobile, il mago più visto di YouTube: “Mi bastano 52 carte per creare uno spettacolo” Jack Nobile ha 27 anni e dal almeno 10 anni pubblica video di magia su YouTube. Ha cominciato mostrando trucchi semplici davanti alla webcam e poi ha portato la sua magia per strada, tra i passanti. Ora ha 1,3 milioni di iscritti e le sue clip sono fra le più viste di tutto il 2022.

A cura di Valerio Berra

“Un mazzo è formato solo da 52 carte ma è come avere uno spettacolo di magia nella tasca dei miei pantaloni”. Jack Nobile ha 27 anni, viene dal Friuli-Venezia Giulia, ed è un mago. O un prestigiatore, se preferite. Ed è uno dei più seguiti sui social. Su YouTube ha 1,3 milioni di iscritti e nella classifica del 2022 sui video più visti c'è il suo nome in cima alla sezione Shorts, quella dedicata ai video brevi e in formato verticale.

A Fanpage.it ha raccontato le tecniche con cui nei suoi video incanta ogni giorno migliaia di spettatori. “La prima magia che ho visto era di un mago cinese in bicicletta. Mi ha detto di tenere una pallina rossa in mano e di stringere forte. Ho aperto e c’erano dieci palline”. Da qui Jack ha cominciato ad esercitarsi: “A 16 anni guardavo qualsiasi trucco di magia. Rubavo il computer di mia sorella e mi riprendevo con la webcam, così potevo controllare che l’esecuzione, a partire dalla posizione delle mani, fosse perfetta”.

“Ho trovato me stesso attraverso la magia”

Non passa troppo tempo tra i primi trucchi e i primi video pubblicati su YouTube. Il video più vecchio che si può trovare sul canale di Jack Nobile risale all’11 settembre del 2012. È una clip che dura giusto una manciata di secondi, fatta con una webcam che restituisce un’immagine sgranata. Probabilmente è quella di un pc.

Si vede un trucco in cui dei pezzi di carta vengono trasformati in banconote. Il trucco è di Dynamo, mago diventato famoso grazie a una serie tv molto seguita che in Italia è stata trasmessa su DMAX. Qui Jack non mostrava nemmeno il suo volto: “Io sono una persona molto riservata. È con la magia che ho cominciato a espandermi. All’inizio cercavo di copiare la voce e l’impostazione di altri maghi, poi ho cominciato a cercare me stesso attraverso il mago”.

Il senso della meraviglia

Il film che sta registrando più incassi nelle ultime settimane è Avatar 2 – La via dell’acqua, secondo capitolo della saga girata da James Cameron. Nel film viene raccontata la storia di un pianeta alieno, con piante, creature viventi e esseri umanoidi completamente lontani da noi. Tutto è girato in computer grafica. E tutto sembra perfettamente reale.

Davanti a un mondo del genere, come può sopravvivere ancora la magia dal vivo? “Le persone sono interessate alla magia dal vivo proprio perché è dal vivo. I maghi mettono in scena qualcosa che non può esistere nella vita reale: parliamo di cose che non vengono filtrate da uno schermo, che non vengono trasformate da un computer. È meraviglioso, e anche io riesco a meravigliarmi ancora quando vedo un trucco ben riuscito”.