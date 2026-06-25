IT-Alert, oggi e domani nuovi test in Lombardia, Piemonte e Veneto: dove e a che ora arrivano le notifiche

Oggi giovedì 25 giugno e domani venerdì 26 giugno la Protezione Civile due effettuerà nuovi test del sistema nazionale di allarme pubblico IT-Alert. I cellulari squilleranno in alcune province di Lombardia, Piemonte e Veneto. Il test è per il rischio specifico di crollo di due dighe nel bacino idrografico del Po e rientra nell’esercitazione nazionale EXE PO 2026.

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Da oggi, giovedì 25 giugno, fino a domani venerdì 26 giugno, la Protezione Civile avvierà un nuovo test di IT-Alert, il sistema di allarme pubblico che invia notifiche di emergenza su tutti i cellulari che si trovano nelle aree di potenziale pericolo. L'esercitazione avverrà in concomitanza della simulazione "EXE PO 2026″ per la capacità di risposta del Servizio Nazionale della Protezione Civile di fronte a uno scenario complesso come una piena eccezionale del fiume Po. Nello specifico, gli allarmi su smartphone avviseranno i cittadini di alcune aree di Lombardia, Piemonte e Veneto circa il rischio di collasso di due dighe.

Dove e a che ora suoneranno i cellulari

La Protezione Civile ha comunicato che, durante le attività nelle quali verranno testati i flussi di comunicazione tra i vari enti deputati a gestire la crisi idrogeologica, verranno inviati due IT-Alert in aree circoscritte. L'obiettivo è verificare il corretto funzionamento del sistema e la copertura delle celle telefoniche nelle zone che potrebbero essere interessate da un'emergenza reale.

Il primo test è programmato oggi, 25 giugno, alle 15.30 nell'area della diga di Porto della Torre, in provincia di Varese. Il secondo si svolgerà venerdì 26 giugno alle 14 nell'area della diga di Salionze, nel Mantovano. Qui riportiamo tutti i comuni coinvolti.

Giovedì 25 giugno alle ore 15:30 : Per il test della diga di Porto della Torre squilleranno gli smartphone a Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Lonate Pozzolo (per la Provincia di Varese) e a Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio e Bellinzago Novarese (per la Provincia di Novara).

alle : Per il test della diga di Porto della Torre squilleranno gli smartphone a Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Lonate Pozzolo (per la Provincia di Varese) e a Varallo Pombia, Pombia, Marano Ticino, Oleggio e Bellinzago Novarese (per la Provincia di Novara). Venerdì 26 giugno, alle ore 14:00: per il test della diga di Salionze le notifiche saranno inviate ai cittadini di Mantova, Volta Mantovana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Goito, Marmirolo (per la Provincia di Mantova) e Valeggio sul Mincio (per la Provincia di Verona).

Il messaggio inviato a chi si troverà in queste zone reciterà così:

TEST TEST Questo è un MESSAGGIO DI TEST IT-alert. È in corso la SIMULAZIONE del collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere il messaggio che riceverai in caso di reale pericolo e per compilare il questionario vai su www.it-alert.gov.it TEST TEST

Al termine del test sarà possibile compilare un questionario online per segnalare l'avvenuta ricezione del messaggio e contribuire al miglioramento del sistema.

Lo scenario reale: cosa accade in caso di collasso di una diga

Il collasso di una diga rientra in uno dei quattro casi di rischio specifico per cui la Protezione Civile ha reso operativo il sistema IT-Alert. Gli altri tre sono: incidenti nucleari o situazioni di emergenza radiologica; incidenti rilevanti in stabilimenti industriali; attività vulcanica nelle aree dei Campi Flegrei, del Vesuvio e all’isola di Vulcano.

In caso di reale emergenza, IT-Alert invierebbe un messaggio con l'indicazione del pericolo e delle azioni immediate da adottare: allontanarsi dai corsi d'acqua, raggiungere zone elevate e seguire le indicazioni delle autorità. La Protezione Civile ricorda inoltre che, a causa dei limiti della tecnologia cell-broadcast utilizzata per l'invio delle notifiche, alcuni dispositivi potrebbero non ricevere il messaggio anche se presenti nell'area interessata. Proprio per questo i test periodici rappresentano uno strumento molto importante per verificare l'efficacia del sistema e migliorare la capacità di allertare tempestivamente la popolazione in caso di emergenza reale.