In Giappone si è arenata una sfera di metallo misteriosa, i social sono già pieni di meme: “È arrivato Goku!” C’è chi crede che l’oggeto spiaggiato sia pallone spia cinese, altri un Ufo. Al momento le autorità non hanno ancora capito né cosa sia, né da dove provenga.

A cura di Elisabetta Rosso

Sulla spiaggia di Enshu, Giappone, è comparsa una strana sfera di ferro. Visto i tempi, i palloni spia cinesi, le nuove tattiche di spionaggio e l’aumento degli avvistamenti Ufo, l’oggetto misterioso ha attirato l’attenzione. C’è anche chi tira in mezzo Dragon Ball. Al momento l’unica cosa certa è che non sta per esplodere. Non c’è nessuna informazione sulla natura della sfera spiaggiata, gli esperti però, attraverso un esame a raggi X hanno scoperto che dentro è vuota, escludendo quindi l’opzione di una bomba.

È arancione, arrugginita, misura 1,5 metri di diametro, ci sono anche due maniglie rialzate sulla superficie, e questo potrebbe indicare che la palla fosse agganciata a qualcosa. La sfera è stata trovata grazie alla segnalazione di una donna, stava passeggiando sulla costa del Pacifico quando ha visto sulla sabbia una strana palla arenata. Ha riferito Asahi TV. Poi gli ufficiali hanno isolato l’area e chiamato gli artificieri per controllare se l’oggetto contenesse un ordigno esplosivo. Dopo essersi assicurati che la palla non rappresentasse un pericolo, sono iniziate le indagini.

Non è chiaro al momento né la natura della sfera, né da dove provenga. Non ci sono nemmeno indicazioni che suggeriscano un possibile coinvolgimento della Cina, l'oggetto ritrovato infatti è molto diverso dai palloni cinesi intercettati sopra il cielo degli Stati Uniti. Ora le fotografie sono state inviate anche alle forze di autodifesa giapponesi e alla guardia costiera per ulteriori esami. In realtà un uomo del posto che corre regolarmente sulla spiaggia di Enshu ha detto all’emittente pubblica NKH che la sfera “è lì da un mese, ho provato a spingerla ma non si muoveva”.

Le reazioni sui social

Sui social sono apparsi poi suggerimenti, ipotesi e teorie degli utenti. C’è chi sostiene che la sfera sia la dimostrazione dell’esistenza di Dragon Ball, facendo riferimento alle navicelle con cui i Sayan si muovevano nello Spazio. Altri hanno iniziato a supporre che la palla sia una prova dell’esistenza degli Ufo, oppure una strategia cinese per spiare il governo giapponese. Sopravvivono anche opzioni più pragmatiche. La sfera, dato che sulla sua superficie ha due maniglie, potrebbe anche essere solo una boa di ormeggio che si è staccata finendo sulla spiaggia.