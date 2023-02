Cosa sta succedendo nei cieli degli Stati Uniti? Tutti gli oggetti non identificati abbattuti in questi giorni Dopo il caso del pallone spia cinese gli Stati Uniti hanno paura che Pechino li stia sorvegliando. Al momento però non si esclude nulla.

A cura di Elisabetta Rosso

È iniziata una caccia, tutti con gli occhi puntati verso l’alto e missili pronti a distruggere cose non identificate che volano sopra le teste. Nel cielo degli Stati Uniti stanno succedendo cose perlomeno eccezionali. In questo momento il Pentagono sta cercando quattro oggetti volanti che sono stati abbattuti in meno di una settimana. Sono stati avvistati in Alaska, Canada e Michigan, l’ultimo ha sorvolato il Lago Huron nel Montana, poi è stato colpito da un F-16. Nessuno sa cosa siano, da dove arrivino, e perché tutto d’un tratto siano apparsi a macchia di leopardo nel cielo.

Tutto è iniziato con il pallone spia cinese, da quel momento ​​il North American Aerospace Defense Command, o NORAD, ha modificato il suo sistema radar per renderlo più vigile, di conseguenza il numero di oggetti avvistato è aumentato. Banalmente, chi cerca trova. "Abbiamo esaminato più da vicino il nostro spazio aereo a queste altitudini, incluso il miglioramento del nostro radar, che potrebbe almeno in parte spiegare l'aumento degli oggetti che abbiamo rilevato nell'ultima settimana", ha spiegato Melissa Dalton, l'assistente segretario per la difesa nazionale, in una conferenza stampa. Il grande timore è che gli oggetti fluttuanti siano un'arma cinese per spiare gli Stati Uniti, paura alimentata dalla rivendicazione del pallone abbattuto da parte di Pechino.

Gli oggetti volanti abbattuti negli Stati Uniti

Domenica, a 6.096 metri di altezza, è stato avvistato sopra il Lago Huron un oggetto ottagonale con delle corde che pendevano libere, senza un carico. Dato che rappresentava una potenziale minaccia per l’aviazione il presidente Joe Biden ha ordinato di abbatterlo. Non solo, come ha spiegato il Pentagono sembra che il corpo abbia viaggiato vicino a siti militari statunitensi, quindi non è esclusa nemmeno l’ipotesi che sia un mezzo inviato per sorvegliare la difesa statunitense. È stato il quarto oggetto volante ad essere abbattuto sul Nord America da un missile.

Venerdì, un oggetto grande quanto una piccola auto è stato abbattuto al largo della costa dell'Alaska, il giorno dopo qualcosa di molto simile è stato colpito dai militari nello Yukon, in Canada. Il radar del NORAD ha tracciato l’itinerario degli oggetti volanti per 12 ore, nonostante i video e letture dei sensori raccolti dai piloti americani, non è ancora chiaro che cosa siano e da dove provengano. Sarà necessario recuperarli in modo tale che l'FBI e la Royal Canadian Mounted Police possano esaminare i detriti, come hanno spiegato i funzionari al New York Times.

Il terrore di essere spiati dalla Cina

L’avvistamento del pallone al largo della costa della Carolina del Sud il 4 febbraio, che è stato rivendicato dalla Cina, ha alimentato timori già ben radicati. Gli Stati Uniti da tempo sostengono che la Cina li spii attraverso TikTok, raccogliendo e conservando in modo improprio i dati degli utenti. Per questo è partita una vera e propria campagna per sradicare il social sul territorio statunitense. Pechino ha spiegato il pallone era solamente un apparecchio per rilevare dati meteorologici, nei giorni successivi ha aggiunto di non sapere nulla sulla natura e provenienza degli altri oggetti volanti.

Il leader della maggioranza democratica del Senato degli Stati Uniti, Chuck Schumer, ha puntato con fermezza il dito contro la Cina. “I cinesi sono stati umiliati, penso che siano stati sorpresi a mentire”, ha detto. "È una vera battuta d'arresto per loro". Un portavoce del consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca ha poi cercato di smorzare l’arringa di Schumer, spiegando che era troppo presto per accusare chiunque e che per avere risposte concrete bisogna aspettare il recupero degli oggetti abbattuti.

In aumento le segnalazioni Ufo

Il generale dell'aeronautica americana Glen Van Herck, responsabile per la sicurezza dello spazio aereo statunitense, ha spiegato che le ricerche sono in corso e che non esclude nessuna opzione. "Lascerò che la comunità dell'intelligence e la comunità del controspionaggio lo capiscano", ha detto. Da tempo il Pentagono e le agenzie di intelligence hanno intensificato i loro studi sugli incidenti anomali vicino alle basi militari, e il governo statunitense ha anche istituito l’All-domain Anomaly Resolution Office, un ufficio ad hoc per analizzare ogni avvistamento vicino a installazioni e navi militari.

Come spiega un rapporto pubblicato a gennaio, in un anno le segnalazioni di oggetti in volo non identificati sono triplicate. Gli investigatori hanno catalogato 510 segnalazioni. Molti rapporti "mancano di dati abbastanza dettagliati" per dire in modo definitivo ciò che il personale ha visto. Il generale VanHerck ha spiegato che i radar del NORAD non sono ancora grado di rilevare adeguatamente le minacce, ma gli Stati uniti e il Canada stanno investendo nelle nuove tecnologie e nei sistemi di intelligenza artificiale per individuare meglio gli oggetti volanti. "Sono molto incoraggiato da dove stiamo andando", ha detto il generale VanHerck, "ma abbiamo ancora alcune sfide su cui lavorare".