La “corsa all’attivista” di Dario Nardella è già virale: tutti i meme sul sindaco di Firenze Nel pomeriggio di ieri il sindaco di Firenze Dario Nardella si è esibito in un placcaggio epocale. Ha fermato un attivista di Ultima Generazione che stava spruzzando della vernice (probabilmente lavabile) su Palazzo Vecchio, in piazza della Signoria.

A cura di Valerio Berra

Alcuni meme arrivano da lontano. Si fanno posto poco a poco. Con il tempo impariamo a capirli, a volte senza nemmeno conoscere nulla della loro storia. Altri invece arrivano da momenti di attualità di cui capiamo subito l'enorme potenziale virale. È il caso della corsa all’attivista di Dario Nardella che con tanto di placcaggio ha bloccato un ragazzo di Ultima Generazione che stava spruzzando della vernice su Palazzo Vecchio, in piazza della signoria Firenze. Grazie a una serie di pose plastiche concesse ai fotografi, le immagini sono diventate subito un classico.

Succeduto a Matteo Renzi nel 2014, Dario Nardella è al secondo mandato come sindaco del capoluogo toscano. In questi anni spesso si è trovato sul podi dei sindaci con il gradimento più alto di Italia. Ex Ds, dal 2007 è iscritto al Partito Democratico. Nonostante il passato da vicesindaco di Matteo Renzi, non lo ha seguito dopo l’addio al Pd e la creazione di Italia Viva. A inizio febbraio del 2020 aveva già scatenato le pagine meme quando prima che la pandemia esplodesse aveva proposto di combattere gli episodi di razzismo verso i cinesi con l’hashtag #adottauncinese.

Tutti i meme su Dario Nardella

Seguendo le tracce degli hashtag legati a Nardella si trova praticamente tutto. La scena del placcaggio dell’attivista è stata scontornata e rimessa in contesti completamente diversi. La ritroviamo in partite di rugby, incontri di calcio fiorentino e anche al posto delle statue di Piazza della Signoria. Il sorriso digrignato di Nardella, appena finita la pulizia di Palazzo Vecchio diventa anche il volto di Apocalypse Now e la corsa per raggiungere l’attivista si trasforma nella sigla di Baywatch o in una mini avventura della storico MedioMan interpretato da Fabio De Luigi.

Ultima Generazione non solo ha rivendicato la sua azione ma ha anche deciso di trasformarla in un meme per la sua pagina Instagram. Nello specifico ha scelto come base una scena dei Simpson, quella in cui Bart ferma le immagini che scorrono sul televisore mentre commenta: “Guarda qui Lisa, si può persino individuare il secondo preciso in cui il suo cuore si spezza a metà”.