Immagini e dimensioni dello Huajiang Canyon Bridge, il ponte più alto del mondo: sarà aperto a giugno Nel mese di giugno sarà inaugurato lo Huajiang Canyon Bridge, il ponte più alto del mondo. La colossale opera è in costruzione in Cina, nella provincia di Guizhou. Le immagini e i numeri impressionanti (costo compreso) del ponte sospeso sul fiume.

A cura di Andrea Centini

Lo Huajiang Canyon Bridge, il ponte più alto del mondo. Credit: Getty

Nella provincia di Guizhou, Cina sud-occidentale, è in costruzione un'opera maestosa: il ponte più alto del mondo che sarà inaugurato a giugno di quest'anno. Si tratta dello Huajiang Canyon Bridge, un colosso di 22.000 tonnellate che svetterà sopra la gola di Huajiang attraversata dal fiume Beipan. In questa particolare regione geografica cinese, caratterizzata da alte montagne costellate da villaggi rurali, si trova circa il 50 percento dei ponti più alti del pianeta.

Fin quando l'infrastruttura non verrà ultimata, il record continuerà ad appartenere a un altro ponte locale, il Duge Bridge, che mette in comunicazione le province di Guizhou e Yunnan. Il ponte strallato Duge è costruito su un canyon attraversato da un affluente del Beipan (il Nizhu) e si trova a ben 565 metri di altezza, sormontato da una torre di ben 270 metri. Ma il suo incredibile primato sarà spazzato via dalla nuova, maestosa opera ingegneristica nella contea autonoma di Guanling Buyi e Miao.

Il ponte Duge. Credit: Wikipedia

In base ai dati indicati dall'agenzia di stampa statale cinese Xinhua in lingua inglese, lo Huajiang Canyon Bridge avrà una lunghezza totale di 2.980 metri e una gigantesca campata principale di oltre 1.400 metri. Il piano stradale svetterà sul sottostante fiume Beipan alla vertiginosa altezza di 625 metri, ben 60 metri in più dell'attuale detentore del record. Le due torri principali del ponte sospeso avranno invece dimensioni simili a quelle del Duge Bridge, conosciuto anche come Ponte Beipanjiang. Per questo specifico dettaglio il record continuerà ad appartenere alle torri del viadotto di Millau nella valle del Tarn (Francia meridionale), che sono circa 70 metri più alte di quelle cinesi. Il peso del nuovo ponte è paragonabile a quello del Colosseo o più del doppio della Tour Eiffel (oltre alla struttura portante in ferro di 7.000 tonnellate, il monumento francese ospita ascensori e altre strutture per altre 3.000 tonnellate). Il costo complessivo del ponte più alto del mondo è sontuoso come le sue dimensioni: quasi 250 milioni di Euro.

Lo Huajiang Canyon Bridge, il ponte più alto del mondo. Credit: Getty

Lo scopo principale dello Huajiang Canyon Bridge è mettere in comunicazione i centri rurali della zona come altri ponti costruiti lungo la gola. Basti sapere che grazie a quest'opera, quando sarà ultimata e aperta al pubblico, sarà possibile passare da una parte all'altra del canyon in un solo minuto, contro i 70 minuti attualmente necessari per chi vive su una delle due sponde. Oltre a impreziosire la rete stradale locale (il ponte è stato costruito nel contesto della realizzazione dell'autostrada Liuzh – Anlong), lo Huajiang Canyon Bridge avrà anche l'obiettivo di rivitalizzare il tessuto sociale e l'economia della regione, in particolar modo grazie al turismo. Nel canyon sarà infatti costruito un innovativo e tecnologico centro per gli sport estremi, il cui fiore all'occhiello sarà il bunjee jumping più alto del mondo. Ovviamente dal sopracitato ponte, che sarà arricchito anche da una spettacolare passerella in vetro assolutamente sconsigliata per chi soffre di vertigini. Il tutto sarà impreziosito da nuovi centri residenziali per attirare investitori e privati cittadini.

Lo Huajiang Canyon Bridge, il ponte più alto del mondo. Credit: Getty

“Vedere il mio lavoro diventare qualcosa di tangibile, vedere il ponte crescere giorno dopo giorno e infine svettare sopra il canyon, mi dà un profondo senso di realizzazione e orgoglio”, ha dichiarato l'ingegnere capo Li Zhao. Non resta che attendere la conclusione dell'opera e l'inaugurazione, come indicato attesa per il mese di giugno. Non si può escludere che nella stessa regione, tra le province di Guizhou e Yunnan, in futuro non possano essere costruiti ponti ancora più alti e impressionanti di questo.