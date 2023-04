Il Vaticano ha fatto un richiesta un po’ stramba a Elon Musk La Santa Sede ha chiesto a Twitter di verificare gli account di Papa Francesco dopo la rimozione delle spunte blu. Eppure la piattaforma ha già disposto un modo per garantire la verifica degli account del Pontefice.

A cura di Valerio Berra

Con una comunicazione diffusa dalle agenzie stampa, la Santa Sede ha fatto presente a Twitter che i suoi dubbi sulla nuova linea decisa da Elon Musk sulle spunte blu: “In attesa di conoscere le nuove policy della piattaforma, la Santa Sede confida che esse comprendano la certificazione dell'autenticità degli account”. Il riferimento è alla rete di account che fanno capo a Papa Francesco. Account che nelle ultime ore hanno perso tutti la spunta blu. La Santa Sede gestisce diversi profili che ripropongono contenuti di Papa Francesco, praticamente uno per ognuna delle lingue più parlate nel mondo. Tutti insieme questi profili arrivano a diversi milioni di follower, come specificato dal Vaticano: “Allo stato attuale gli account @Pontifex certificati con le vecchie regole hanno più di 53 milioni di follower”.

La spunta grigia (che sostituisce quella blu)

Il nuovo ventaglio cromatico delle spunte di Twitter non è insensato. Prima gli account potevano essere normali, senza nessuna spunta, o con una spunta blu che serviva per chiarire gli account verificati. Questo riconoscimento era gratuito, avveniva su richiesta dell’utente e poteva essere dato o per account con un discreto numero di follower o per account di personaggi pubblici. Nello specifico per avere una spunta blu l’account doveva essere “autentico, notorio e attivo”.

Avere una spunta blu aveva due vantaggi. Da una parte era una medaglia al valore social, dall’altra permetteva di aumentare la visibilità dei proprio contenuti. Ora il nuovo piano di Elon Musk prevede quattro tipi diversi di spunte. La spunta blu è dedicata agli account verificati a pagamento, ossia quelli degli utenti che pagano un abbonamento mensile e che godono di più servizi, dalla visibilità alla possibilità di scrivere tweet più lunghi. La spunta oro identifica invece gli account delle aziende che hanno superato i controlli di Twitter.

FANPAGE.IT | La nuova spunta di Papa Francesco

E poi c’è la spunta grigia, quella che serve proprio per i casi come Papa Francesco. Elon Musk infatti nella sua nuova strategia di spunte e account a pagamento ha deciso di riservare un badge per le istituzioni, parliamo soprattutto di governi e organizzazioni internazionali. È vero quindi che Papa Francesco ha perso la spunta blu, ma quella grigia permette comunque di “riconoscere l'autenticità dell’account”, come chiesto dalla Santa Sede.

Lo stesso cambio cromatico è avvenuto per molti account politici, come quello di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Salvo anche Giuseppe Conte. Niente da fare invece per Carlo Calenda o Elly Schlein, ora senza spunta. Matteo Renzi invece sembra essersi abbonato alla spunta blu, almeno da quello che si può vedere su Twitter. Fra chi non ha preso bene la cancellazione della spunta blu c'è Fiorello che ha deciso di creare una nuova spunta con tanto di dito medio.