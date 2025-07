Il trucco per far sparire l’IA dalle ricerche Google: basta un codice di 6 caratteri

L’introduzione di Google AI Overview non ha convinto tutti. Parliamo di un’opzione di ricerca che sintetizza i risultati in un breve testo. Toglierla non è semplicissimo ma se preferite cercare le risposte alle vostre domande tra le pagine web basta seguire qualche passaggio.

L’introduzione di Google AI Overview ha avuto un impatto molto di più grosso di quello che sembrava al momento del suo annuncio. Il riquadro dedicato all’intelligenza artificiale integrato nelle ricerche Google è diventato praticamente un nuovo chatbot. Si fa una domanda nella barra di ricerca e poi al massimo si clicca sui link per approfondire la risposta.

Insomma. Tra questo, le anteprime delle pagine web e le domande correlate alle ricerche principali sembra che Google sia stia trasformando in un’altra cosa. Prima era un bibliotecario. Andavamo da lui con una domanda e ci venivano consigliati i siti dove trovare una risposta. Ora il bibliotecario si è letto tutti i libri ed è diventato un guru: non dobbiamo cercare le risposte nei suoi libri, può fornircele direttamente lui.

Come togliere AI Overview da Google

Shira Ovide, giornalista del Washington Post, ha studiato un po’ di metodi per togliere AI Overview dalle nostre ricerche su Google. Questa opzione, in ogni caso, non sembra molto incoraggiata dal motore di ricerca. La strada più facile per ottenere questo risultato è quella di lavorare un po’ sui filtri che vengono proposti nelle ricerche.

Facciamo un esempio. Se cerchiamo “come pulire la lavatrice” su Google il primo risultato sarà una risposta generata da AI Overview che viene scritta prendendo parti della risposta da pagine differenti. Per togliere la risposta ai AI Overview basta cliccare l’opzione Web dalle tab di ricerca, la trovate appena sotto lo spazio per la ricerca insieme a Immagini o Notizie. A questo punto avrete davanti voi solo un elenco di siti.

La ricerca con il filtro Web non è però l’unica strada. Ernie Smith, autore della newsletter Tedium, ha trovato un altro metodo. Forse è più complicato ma sicuramente è più affascinante. Per fare una ricerca su Google senza includere interventi dell’intelligenza artificiale basta aggiungere alla barra di ricerca un codice formato da 6 caratteri: udm=14.

Una volta messo nella barra di ricerca non comparirà più nessun riquadro di AI Overview ma solo i link. Come mai? Come spiegato nel subreddit sysadmin i codici udm inseriti nelle ricerche Google sono delle scorciatoie per inserire dei filtri. Udm=14 fissa in automatico la ricerca tramite web ma c’è un discreto elenco di opzioni che si possono seguire. Vi lasciamo qui il post con tutti i codici per ottimizzare le vostre ricerche su Google.