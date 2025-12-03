Il trucco per cambiare i video sui social senza toccare lo schermo: cosa c’è dietro l’opzione “lingua”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Apple ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Negli ultimi mesi è diventata virale una serie di video. Camera accesa. Creator con smartphone in mano. Scorre i video sui social uno dopo l’altro. Non ci sono tocchi. Le mani non si muovono. Basta solo mostrare la lingua. Non è un montaggio. I creator che hanno pubblicato questi video hanno scoperto una delle funzioni di accessibilità del loro smartphone. Nello specifico si tratta di una funzione che si può trovare su iPhone.

La possibilità di controllare il telefono mostrando solo la lingua è stata introdotta con iOS 26, il sistema operativo introdotto da Apple nel settembre del 2025. Qui trovate la nostra guida completa a iOS 26. Non è nata per far ridere qualche creator in carenza di contenuti. È un’impostazione che riguarda l’accessibilità: serve per aiutare chi non può scorrere i video muovendo le dita.

Come attivare il tracciamento della testa su iPhone

Il percorso da seguire per le opzioni di accessibilità è abbastanza semplice:

Impostazioni

Accessibilità

Vai su Tracciamento Testa

Scorri fino a Mostra la lingua

A questo punto seleziona Scorri in Basso

In questo punto potete provare anche voi. L’impostazione riesce ma con qualche limite. Tirando fuori la lingua i video scorrono verso il basso ma spesso si bloccano. Le possibilità di personalizzazione con questo menù sono parecchie. Si può impostare praticamente ogni tipo di smorfia. Ovviamente è possibile inserire anche opzioni più complesse: come trascrizione del testo.

L’elenco include Alza e sopracciglia, Apri la bocca, Sorriso, Arriccia il naso. E ognuno di questi si può legare a azioni di qualsiasi tipo, da Agita a Apri Menu passando per Blocco rotazione e Tocco singolo. Di fatto si possono ricostruire tutti i percorsi possibili per muoversi all’interno delle app di uno smartphone. Nel 2024 tra l’altro era stato lanciato anche il sistema Vehicle Motion Cues, un filtro grafico in grado di ridurre la sensazione di nausea in auto.

Al netto dei trend quindi il tracciamento delle gesture fa parte di policy più ampie. Giusto in questi giorni Apple ha anche lanciato per il 3 dicembre, Giornata Mondiale delle persone con disabilità, un corto diretto da Kim Gehri su questi temi. Il corto si intitola I’m Not Remarkable ed è praticamente un musical.

Le impostazioni negli smartphone Android

Opzioni simili si possono trovare anche negli smartphone Android. Anche qui il percorso parte da Impostazioni, per poi andare su Accessibilità. Può darsi che i nomi cambino un po’ in base al modello, alla versione di Android e alle anche alle scelte del produttore.