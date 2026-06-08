Il pubblico di Lego ormai sono gli adulti: il set Sagrada Familia ha 12.060 pezzi, il più grande di sempre

Lego ha lanciato il set della Sagrada Familia: ci sono 12.060 pezzi. Parliamo del set con il numero di pezzi più alto nella storia del brand. Negli ultimi 20 anni Lego ha cominciato a lavorare molto su prodotti dedicati a un pubblico di adulti.

La pagina ufficiale non è ancora stata aggiornata. Nel sito di Lego c’è una sezione dedicata ai set con il numero di pezzi più alto. Al primo posto c’è la Mappa del Mondo della serie Lego Art, un rettangolo che riproduce un planisfero fatto con piccolissimi pezzi grandi quanto un bottoncino. Da qualche ora questo set è sceso al secondo posto, per vedere sul podio La Sagrada Familia della serie Architecture, un set composto da 12.060 pezzi. Oltretutto mentre nel set Mappa del Mondo i pezzi sono praticamente tutti simili, nella Sagrada Familia troviamo proprio degli elementi strutturali.

La Sagrada Familia di Lego Architecture supera anche un altro set storico: la Tour Eiffel, che occupava la seconda posizione per il set con il maggior numero di pezzi: 10.001. Il monumento simbolo di Parigi conserva però il primato di set Lego più alto: 149 centimetri. La Sagrada Familia non è un set economico: sul sito ufficiale il prezzo arriva a 749,99 euro. Quasi tre volte quello della Mappa del Mondo, ora non più disponibile ma originariamente in vendita a 249,99 euro. Non è però il più costoso, anche se di poco.

L’anno della Sagrada Familia: la fine dei lavori e l’arrivo del Papa

La costruzione della Sagrada Familia a Barcellona è iniziata ufficialmente nel marzo del 1882. Solo un anno dopo il progetto è stato stravolto da Antoni Gaudì, che ha deciso di trasformarla nella sua opera più grande. Il cantiere è durato oltre 100 anni, fino ad arrivare al 20 febbraio del 2026 quando è stata completata la torre di Gesù Cristo, l’ultima da finire e la più alta nella struttura. Il 10 giugno questa torre verrà inaugurata da Papa Leone XIV, arrivato in Spagna per un viaggio di una settimana con diverse tappe. La data non è casuale: il 10 giugno è anche il centenario della morte di Antoni Guadì.

LEGO | Gli interni della Sagrada Familia

Il target di Lego, i set per i nuovi adulti: i kidult

Non è difficile notarlo. Guardando gli ultimi set lanciati da Lego che hanno fatto notizia è facile intuire come siano diventati qualcosa di diverso da un gioco per bambini. La storia di Lego negli ultimi anni è stata abbastanza tumultuosa. Tra il 2003 e il 2004 l’azienda ha quasi toccato il fallimento, poi con un cambio di strategia ha cominciato una risalita esplosa durante gli anni della pandemia. Al centro di questi piani aziendali non ci sono nuove linee di giochi, o almeno non solo. C'è un nuovo target: gli adulti. Nel gergo del marketing vengono definiti anche kidult, adulti che sono interessati ad articoli che originariamente erano nati per bambini. Il collezionismo di carte Pokémon in questo senso è un buon esempio.

Ci sono linee di Lego pensate esclusivamente per un target sopra i 18 anni, come la serie Lego Architecture di cui fa parte anche la Sagrada Familia. Qui troviamo riproduzioni complesse, e abbastanza costose, di altri monumenti come Notre-Dame de Paris, la Fontana di Trevi, il Castello di Himeji o la Grande Piramide di Giza. Ma è pensata per adulti anche la serie Lego Botanicals: riproduzioni dal design raffinato di fiori non difficili da trovare nelle case dei Millennial. Qui andiamo dal set con il Bonsai di Acero da 59,99 euro alla Coppa con Composizione Floreale da 109,99 euro.

E poi c’è tutta la serie dei franchise. Lego ha lavorato molto con le licenze di film, serie tv e videogiochi. Ci sono interi set che di fatto sono memorabilia legati a un franchise. Alcune licenze sono di anni recenti, da Stranger Things a One Piece. Altre fanno proprio parte della storia di Lego, come Star Wars. Tra il 2005 e il 2025 sono state distribuite quattro versioni della Morte Nera, la stazione da battaglia in grado di distruggere un pianeta intero. La prima versione aveva 3.449 pezzi. L’ultima ha 9.023 pezzi, 38 minifigure e costa 999,99 euro. Al momento è il set più costoso su tutto lo shop online.