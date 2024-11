video suggerito

Il poster di Cina-Giappone è il trionfo dei nerd: le nazionali di calcio rappresentate da Goku e Wukong Il poster è stato creato da una pagina cinese per la partita di calcio Cina-Giappone in occasione delle AFC Asian Qualifiers per FIFA World Cup 2026. Un ulteriore esempio di come manga, anime e videogiochi siano sempre più più presenti nello sport.

A cura di Lorena Rao

Quello tra sport, videogiochi, anime e manga è un mix incredibilmente fortunato negli ultimi anni. Lo abbiamo visto alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e a quelle di Parigi 2024. Ora un nuovo eclatante esempio: il poster cinese ritraente Sun Wukong vs Goku per rappresentare Cina vs Giappone in occasione delle AFC Asian Qualifiers per la FIFA World Cup 2026. Il poster ha fatto il giro del mondo per la peculiarità di unire due personaggi tratti dalla cultura pop orientale.

Uno per l'appunto è Sun Wukong, l’eroe scimmia protagonista di Black Myth: Wukong, videogioco cinese di Game Science che ha ottenuto un successo strabiliante per aver reso in forma videoludica “Viaggio in Occidente”, il celebre romanzo del 1500 appartenente alla letteratura classica cinese. Quest’anno Black Myth: Wukong è candidato come migliore gioco del 2024 ai The Game Awards, gli oscar internazionali dei videogiochi. Il secondo, ben più noto a livello globale, è il protagonista di Dragon Ball, l’iconico manga del compianto Akira Toryiama che ha cambiato il fumetto giapponese per sempre. Curiosità: il personaggio di Goku è ispirato in realtà a Son Wukong di “Viaggio in Occidente”. Non a caso, i guerrieri Sayan hanno tutti una coda da scimmia e sono addirittura in grado di trasformarsi in un primate di enormi dimensioni quando la Luna è piena.

Potremmo essere sconfitti, ma non saremo mai messi al tappeto, recita il poster creato dalla pagina cinese Football King. Sembra una premonizione: la partita, tenutasi lo scorso martedì presso Xiamen Egret Stadium, si è conclusa 3-1 per il Giappone, che si conferma imbattuto con 16 punti al primo posto del Gruppo C delle AFC Asian Qualifiers. Al di là del match in sé, in questa sede è interessante riflettere su come le icone delle giovani generazioni stiano sempre più penetrando nell’immaginario collettivo sportivo. Le ultime due edizioni delle Olimpiadi sono state una prova palese di quanto le forme di intrattenimento più moderne siano di ispirazione a molti atleti e atlete. In più, queste commistioni potrebbero avvicinare i giovani avvezzi a questi tipi di prodotti agli sport tradizionali, come il calcio, da anni alla ricerca di una soluzione per catturare l’attenzione di un pubblico più giovanile. Il futuro si prospetta interessante.