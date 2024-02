Il mistero delle macchie rosse fotografate sulle mani di Donald Trump Secondo il fotografo che ha scattato le foto, quelle macchie ci sono davvero. Per Donald Trump invece è tutto inventato: “Forse quei segni sono stati fatti con l’intelligenza artificiale”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Piccole macchie rosse sulla mano destra. Una sul pollice, una sul palmo e uno sull’indice. Dietro Donald Trump con un viso di una gamma cromatica vicina ai toni dell’arancione. Secondo la versione statunitense di Forbes, questa immagine è girata parecchio sui social. Facendo una ricerca veloce su X la si trova rilanciata da diversi account che provano a diagnosticare qualsiasi tipo di patologia: una di quelle più gettonate è la sifilide.

Le teorie sulla salute di Trump sono diventate così diffuse che il giornalista di Fox News Mark Meredith ha deciso di chiedere direttamente all’ex presidente. Secondo quanto ricostruito dai media americani Trump prima ha mostrato i palmi delle mani intonsi e poi ha dichiarato: “Forse quei segni sono stati fatti con l’intelligenza artificiale”.

Quali segni si vedono nella foto di Trump

Tutto poteva finire con questa battuta. Qualcuno ha preso una foto di Donald Trump, ha aggiunto qualche macchia rossa creata con l’intelligenza artificiale e poi ha ripubblicato tutto. Ci sono però un paio di problemi. Il primo è che per sistemare la foto bastava un qualsiasi software per la modifica delle fotografie, non serviva scomodare l’intelligenza artificiale. Il secondo è che quella foto è stata pubblicata con i segni rossi in vista direttamente dal suo autore.

Chi è il fotografo che ha scattato le foto

Le foto non sono amatoriali. Sono state scattate da Charly Triballeau, un fotografo che lavora per agenzia come Getty e AFP. Raggiunto dal portale specializzato in fact-checking Snopes, Triballeau ha chiarito di essersi accorto delle macchie solo dopo aver scattato le immagini. Sempre Snopes ha ricostruito la giornata di Trump: nelle foto scattate alla sera quelle macchie sono sparite.

Difficile quindi si tratti di intelligenza artificiale. In passato Donald Trump è stato protagonista di una serie di immagini create da Midjourney in cui veniva ritratto in manette o mentre scappava dalla polizia. O ancora. Sul suo profilo Truth aveva ripubblicato un’immagine creata da un altro utente in cui pregava dove aveva sei dita. Trump è un soggetto che viene rappresentato particolarmente bene dagli alogoritmi dell'intelligenza artificiale. Non sembra questo il caso.