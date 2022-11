Il maglione per Natale di Microsoft con Clippy è meravigliosamente brutto: come averlo L’assistente virtuale Clippy è stato introdotto nel pacchetto Office nel 1997. Il maglione costa circa 73 euro e si può trovare online, il problema sono i tempi necessari per la spedizione.

A cura di Valerio Berra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Microsoft ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Spesso ci ricordiamo il passato meglio di quanto era davvero. Per fortuna. E così Clippy è entrato a scoppio ritardato nei cuori degli appassionati di tecnologia. L’assistente digitale introdotto da Microsoft nel pacchetto Office del 1997 ha accompagnato per parecchio tempo la stesura dei documenti Word. Clippy è rimasto circa dieci anni ma da Office 2007 ha smesso di molestare gli utenti. Nel 2019 ha fatto una breve sortita su Microsoft Teams ma qui è rimasto solo il tempo di due click.

Ora è tornato ancora e lo ha fatto per prendersi lo spazio che davvero si merita al centro del nuovo maglione di Natale presentato da Microsoft. Clippy è posizionato su una pila di fogli, appena sotto una barra che ricorda le misure di Word. Dal suo braccio di fil di ferro appare anche un balloon che saluta tutti con “Happy Holidays!”. Il resto del maglione è circondato da fogli e da elementi grafici che ricordano il tema di Word.

Dove trovare il maglione di Clippy

Se nel guardare l’immagine della mascotte di Word vi è salita un po’ di nostalgia, potete trovare il maglione di Clippy sullo store online di Xbox. Qui un uomo con vestito da graffetta con un costume ancora più discutibile del maglione vi accompagnerà attraverso entusiasmanti contenuti monotematici. Può mai essere Natale senza i biscottini di Clippy? Forse sì, ma meglio non rischiare.

MICROSOFT | Clippy dopo aver mangiato i suoi biscotti.

Il costo di un esemplare di maglione natalizio si aggira attorno ai 73 euro. Ordinandolo dall’Italia in questo momento dovrebbe arrivare entro i primi giorni di dicembre. Windows non punta a monetizzare da questo progetto: tutti i guadagni al netto dei costi di produzione verranno raccolti per inviare una donazione alla College Success Foundation. Oltre al ricavato dei maglioni, Microsoft si è impegnata a donare alla stessa fondazione una cifra attorno ai 100.000 euro.

La tradizione dei maglioni di Natale di Microsoft

La tradizione dei maglioni discutibili di Microsoft è cominciata nel 2017, con un post in cui (per scherzo) l’azienda aveva presentato tre modelli. Il post è andato virale e i follower hanno chiesto che quei maglione venissero prodotti davvero. Nel 2018 è arrivato il primo maglione fisico: un modello dedicato a Windows 95 prodotto in 100 copie e distribuito a stampa e influencer. Nel 2021 è stata lanciata anche una versione dedicata al minigame Campo Minato.