Microsoft ha creato un nuovo Clippy, questa volta è più intelligente Microsoft ha presentato Microsoft 365 Chat, un bot che sarà installato in tutto il pacchetto Office e da cui si potrà accedere all’assistente virtuale Copilot. La nuova funzione promette di fornire tutto l’aiuto che Clippy non era stato in grado di darci.

L’unica colpa di Clippy è che è arrivato troppo presto. Nel 1997 Microsoft ha deciso di introdurre nel pacchetto Office un piccolo assistente virtuale. Nella sua forma base era una graffetta e si chiamava Clippy. Appariva tutte le volte che si apriva un documento su Word e nella noia delle lezioni tra i pc polverosi dei laboratori di informatica diventava anche uno dei pochi passatempi concessi. Clippy ci offriva sempre il suo aiuto ma, porello, aveva un problema: era troppo stupido per essere utile. I suoi consigli erano banali, le sue osservazioni inutili e i suoi comandi macchinosi. Per fortuna che l’aspetto era simpatico.

Ora Microsoft ha svelato una nuova versione del suo assistenza virtuale, questa volta potenziato con l’intelligenza artificiale. All’evento Microsoft Surface l’azienda guidata da Satya Nadella ha presentato Microsoft 365 Copilot, il Clippy che funziona davvero. La tendenza a implementare gli assistenti virtuali con l’intelligenza artificiale è abbastanza chiara. Nel suo ultimo evento Amazon ha presentato una versione migliorata di Alexa che parla con una voce più umana.

Cosa può fare Copilot

Copilot è stato annunciato per la prima volta nel marzo del 2023. Questo assistente virtuale si basa su ChatGPT-4, l’ultima versione del Large Language Model sviluppato da OpenAi. Copilot funziona con diversi software del pacchetto Microsoft ed è in grado di adattare le sue funzioni per ognuno di loro. Nello specifico la funzione da cui accedere per aprire Copilot è Microsoft 365 Chat. Interessanti le funzioni per Outlook, il servizio di mail di Office. Copilot può leggere le ultime mail arrivate, dividerle per categoria e aiutarci a gestire le nostre priorità chiarendo quali sono le prime a cui rispondere e quali invece possono aspettare. Copilot può anche fornire un riepilogo con gli aggiornamenti della giornata. Questo bot completa anche una promessa fatta a suo tempo da Clippy: ci aiuta a scrivere i testi su Word, questa volta in modo efficace.

Copilot non si ferma al pacchetto Office. Secondo Microsoft sarà in grado anche di effettuare ricerche sul web. Potremmo chiedergli quindi analisi di mercato, aggiornamenti sugli ultimi dati del nostro settore e anche delle profilazioni. Dalle informazioni sembra infatti che Copilot sia in grado anche di costruire dei profili di colleghi di lavoro o potenziali nuovi assunti raccogliendo le informazioni dal loro LinkedIn.