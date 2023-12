Come farà quest’uomo a incassare un miliardo di dollari senza fare niente Classe 1956, Steve Ballmer è stato Ceo di Microsoft tra il 2000 e il 2014. Ha accumulato il 4% delle azioni dell’azienda e nel 2024 potrà godere di un dividendo degno di nota. Il problema, secondo la CNN Business, saranno le tasse da pagare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Nella sua definizione più classica, il dividendo è una porzione degli utili di un’azienda che viene distribuito ai suoi azionisti. Un esempio semplice. Se la Babbo Natale Spa ha chiuso l’anno con due milioni di euro di utile, il consiglio di amministrazione (da qui Cda) può decidere di distribuire una parte di quegli utili ai tutti i suoi azionisti. Più azioni si possiedono, più entrate si hanno. Se il Cda vuole distribuire tutti gli utili e io ho il 10% delle azioni della Babbo Natale Spa avrò come dividendo 200.000 euro. Il Cda può scegliere anche di non distribuire l’utile ma usarlo per investire sull’azienda o ripianare i bilanci passivi degli anni precedenti. Un meccanismo che Steve Ballmer sembra conoscere bene.

Classe 1956, Ballmer è stato Ceo di Microsoft dal 2000 al 2014. Secondo i dati di Forbes è il decimo uomo più ricco del mondo, con un patrimonio di oltre 111 miliardi di dollari. Parecchio. Secondo un’analisi di CNN Business questo patrimonio è destinato ad aumentare ancora di un miliardo di dollari. Ballmer infatti riceverà questi cifra dai dividendi di Microsoft, azienda che ora ha una capitalizzazione di mercato da 2.780 miliardi di dollari. Seconda solo a Apple.

Perché Ballmer avrà un miliardo di dollari di diventi

Il Cda di Microsoft ha deciso che nel 2024 i dividendi verranno alzati a 3 dollari all’anno per azione. Anche se non lavora più come Ceo di Microsoft, Balmer possiede ancora delle azioni dell’azienda. Parecchie. L’ultima dichiarazione disponibile è del 2014: si parla di oltre 333 milioni di azioni, circa il 4% della società. Nel sistema delle Big Tech spesso i pagamenti dei ruoli più alti in azienda non sono tutti in cash. Di solito, sopratutto nelle start up, ci sono anche delle formule di stock option che consentono di acquistare quote dell’azienda nel corso degli anni. Tendenzialmente l’acquisto di queste azioni avviene a un prezzo definito, pari o anche inferiore al prezzo di mercato. Ballmer quindi riuscirà a incassare un miliardo di dollari senza fare nulla. L’unico problema, spiega CNN Business, sono le tasse: solo per questi dividendi dovrebbero ammontare a circa 200.000 milioni di dollari.