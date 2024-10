video suggerito

Il calciatore Juan Jesus seguito con un AirTag: come capire se sta succedendo anche a te Juan Jesus, difensore del Napoli, ha spiegato su Instagram di aver trovato cinque AirTag nascosti nella sua automobile. Esistono diversi metodi per capire se qualcuno sta usando un AirTag per seguire i nostri movimenti: ve li spieghiamo in questo articolo.

A cura di Valerio Berra

“Nell’arco di un mese ho trovato nella macchina ben 5 AirTag”. Juan Jesus, difensore del Napoli, ha spiegato così il tentativo di furto subito la notte tra l’8 e il 9 ottobre. Qualcuno, un singolo o un gruppo, ha cercato di rubargli l’auto. Juan Jesus l’ha trovata con i vetri rotti all’alba del 9 ottobre: “Purtroppo in una città così bella non mi sentirò mai più al sicuro”.

I colpevoli e le vere dinamiche del furto potranno essere svelate solo da un’indagine. Secondo quanto appreso da Fanpage.it, la denuncia è stata già presentata. Per adesso però è interessante fermarsi sull’informazione che riguarda gli AirTag, i dispositivi per la geolocalizzazione lanciati da Cupertino nel 2021. Un metodo su cui ora indaga la Digos.

Come scoprire se qualcuno ci sta seguendo con un dispositivo AirTag

Gli AirTag sono dispositivi grandi quanto una moneta. È facile nasconderli in un’auto, basta fissarlo nell’intercapedine dei sedili, in una tasca o ancora sotto un tappetino. Ma possono anche essere lasciati scivolare dentro una borsa o nella tasca di un cappotto. La batteria non è un problema: può durare anche un anno prima di essere sostituita.

Con queste caratteristiche gli AirTag potevano diventare un problema per la sicurezza. Grazie a un tecnologia che sfrutta le reti BlueTooth infatti riescono a trasmettere con precisione la loro posizione al dispositivo con cui sono collegati. E i casi di stalking ci sono stati, con tanto di cause verso Apple.

Apple però ha sviluppato da tempo dei sistemi di sicurezza per segnalare la presenza di AirTag. La funzione si chiama Tracciamento Indesiderato. In breve, se usiamo un prodotto Apple come iPhone o iPad riceveremo una notifica quando un AirTag che non è collegato ai nostri dispositivi comincia a spostarsi con noi. Qui il riferimento alla pagina ufficiale di Apple.

Sulla notifica ci sarà scritto: “AirTag rilevato in movimento con te”. Questo meccanismo scatta anche per altri piccoli dispositivi in grado di mostrare la loro localizzazione, come le AirPods. A questo punto sarà possibile accedere fare suonare l’AirTag per trovarlo. Una volta davanti al dispositivo, sempre da iPhone, potremmo anche disattivarlo.

Non solo. Questi dispositivi quando non sono vicini al proprietario emettono anche dei suoni, come spiega Apple nel suo blog: “Qualsiasi AirTag, accessorio nella rete Dov'è o dispositivo di localizzazione Bluetooth compatibile che non è in prossimità del proprietario per un periodo di tempo emette un suono quando viene spostato”.

Come trovare un AirTag senza iPhone

Per trovare un AirTag non è necessario avere un iPhone. Apple ha sviluppato un'app per Android che si chiama Rilevatore di Tracker, la trovate facilmente se cercate su PlayStore. La sua funzione è quella di trovare sia gli AirTag che i dispositivi con un funzionamento simile. Funziona come un radar ma ha un problema: per usarla dovete avviarla voi, non sono previsti allarmi automatici.