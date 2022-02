Apple corre ai ripari per evitare lo stalking con AirTag: nuove notifiche se ti stanno tracciando L’avviso sarà caratterizzato da toni più alti, in questo modo riconoscere il misterioso oggetto sarà più semplice. Nel caso di altoparlanti manomessi, si riceverà l’avviso via notifica.

A cura di Lorena Rao

Da dispositivi utili per trovare gli oggetti smarriti a inquietanti strumenti utilizzati da stalker: gli AirTag di Apple si aprono a nuovi cambiamenti volti a evitare pedinamenti e controlli da parte di estranei. La notizia arriva in seguito alle numerose segnalazioni di stalking ricevute. "AirTag è stato progettato per aiutare le persone a localizzare i propri effetti personali, non per rintracciare le persone o la proprietà di un'altra persona, e condanniamo nei termini più energici possibili qualsiasi uso dannoso dei nostri prodotti", scrive Apple in un comunicato stampa citato da The Verge.

Nel dettaglio, la società afferma che gli utenti riceveranno un nuovo avviso quando viene rilevato un dispositivo AirTag sconosciuto che si muove insieme a loro. L'avviso sarà caratterizzato da toni più alti, in questo modo riconoscere il misterioso oggetto sarà più semplice. Nel caso di altoparlanti manomessi, si riceverà l'avviso via notifica. Il tracciamento degli AirTag indesiderati sarà più efficiente su iPhone 11, 12 e 13 grazie alla banda ultra larga, che permetterà di individuare la posizione precisa dei dispositivi anche se non si è il proprietario.

Apple afferma inoltre di essere al lavoro sull'algoritmo per notificare in maniera più rapida gli AirTag indesiderati. Con i prossimi aggiornamenti software, arriverà anche un nuovo avviso sulla privacy, in cui verrà sottolineato che l'uso di AirTag per il tracciamento indesiderato è un crimine. Il messaggio evidenzierà anche che le vittime verranno informate al momento del rilevamento e che le forze dell'ordine potranno richiedere informazioni identificative sul proprietario di un AirTag. Apple aggiunge infine che aggiornerà i suoi documenti di supporto per includere spiegazioni più dettagliate su ciò che potrebbe attivare un avviso e su cosa fare dopo averne ricevuto uno.

"Il sistema di avvisi di Apple per le potenziali vittime di qualsiasi tracciamento indesiderato ha aiutato a far luce su un problema che esisteva molto prima che gli AirTag arrivassero sul mercato", scrive Erica Olsen, direttrice del Safety Net Project presso il National Network to End Domestic Violence, in una dichiarazione.

Nonostante gli ottimi propositi, bisognerà ancora attendere prima di avere il nuovo aggiornamento di AirTag. Per adesso Apple afferma entro il 2022. Anche altri aspetti restano ancora fumosi: all'inizio la funzione permetterà di ricevere l'avviso in un periodo casuale che va dalle 8 alle 24 ore dal rivelamento dei dispositivi sconosciuti. Non è nemmeno chiaro in che modo suonerà l'avviso sonoro né se la funzione sarà altrettanto comoda ed efficiente per gli utenti Android.