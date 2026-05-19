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“Ho trovato Caparezza su Google Maps”: abbiamo analizzato la foto scattata a Molfetta e finita in rete

Uno screenshot da Google Maps sta facendo discutere i fan di Caparezza. Arriva da Molfetta e si vede una sagoma identica a Caparezza che sta parlando con un uomo sul marciapiede. Abbiamo analizzato l’immagine: risale al 2022 e il luogo in cui è stata scattata non è casuale.
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A cura di Valerio Berra
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Nelle ultime ore sono comparsi diversi articoli nati attorno a una singola foto pubblicata su Google Maps. La foto arriva da Molfetta, comune da 56.000 abitanti vicino a Bari. Cercando come indirizzo Via Bettino Ricasoli 7 e scegliendo di sbirciare nella strada con Google Street View si possono vedere due sagome. Come da policy, le persone e le targhe sono oscurate su Street View. Qui però qualche pixel opaco non serve a molto: una delle due sagome ricalca la silhouette di Michele Salvemini, classe 1973, meglio noto al mondo come Caparezza.

La scoperta risale almeno a un anno fa. Su Reddit, nel forum dedicato a Caparezza, l’utente DramaApprehensive312 ha pubblicato lo scatto che sta girando in queste ore. Non è difficile capire quando è stato trovato lo scatto. Il post dice solamente “HO TROVATO CAPAREZZA SU GOOGLE MAPS” e allega uno screenshot fatto il 17 dicembre 2024. Il 16 maggio scorso un altro utente si è accorto della foto. Questa volta siamo su Facebook, l’utente OnofrioFlavia Brufo ha pubblicato sul gruppo CapaRezza uno screenshot che arriva da uno smartphone. La foto è la stessa. L’utente scrive: “Essendo di Molfetta, mi capita di informarmi sulle vie per scopo personale. Mi imbatto in ciò. Chissà cosa faceva nel 2022 lì”.

La pubblicazione della foto: la data e lo studio di batteria

Come possiamo vedere da Maps, la fotografia scattata a Caparezza non è recente. Risale ad aprile 2022. È l'ultima di una serie. In questo esatto punto sono state scattate nove fotografie pubblicate su Street View. La prima è del 2009. Le abbiamo controllate tutte: non ci sono altri scatti di Caparezza pubblicati in quella via negli anni passati. O perlomeno, di una persona molto simile a lui. Ora. Il punto è un altro. Quell’uomo con i capelli ricci è davvero Caparezza? Il cantante è nato a Molfetta e non ha mai lasciato la sua città. Lo ha chiarito anche in un’intervista pubblicata sulla testata L’altra Molfetta nel dicembre del 2025: “Molfetta è una madre, è una città che io associo all’amore materno, nonostante le contraddizioni evidenti che la caratterizzano”.

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La seconda domanda è: cosa ci faceva lì? Qui la ricerca è un po’ più interessante. All’indirizzo preciso dove è stata scattata la fotografia c’è la sede del Drum Studio Molfetta, uno studio dove si possono fare corsi di batteria e strumenti a percussione. Qui insegna Rino Corrieri, batterista di Caparezza tra il 2000 e il 2023. Non vogliamo spingerci troppo oltre nelle supposizioni. Ma nella foto Caparezza sta parlando con un uomo: la silhouette corrisponde proprio a Rino Corrieri.

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