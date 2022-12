Hai pochi giorni per catturare Charizard in Pokémon Scarlatto e Violetto: ecco come Solo dal 16 al 19 dicembre, Charizard sarà presente in Pokémon Scarlatto e Violetto sotto forma di Raid Teracristal di livello 7. Ecco alcuni consigli per riuscire nell’impresa.

A cura di Lorena Rao

Pokémon Scarlatto e Violetto sono pronti ad ospitare ancora una volta Charizard, il celebre pokémon di prima generazione, ma solo per pochi giorni e dopo aver ottenuto determinati requisiti. Per potere catturare Charizard, occorre infatti sconfiggerlo in un Raid Teracristal di livello 7, disponibile dalle 1:00 di venerdì 16 dicembre 2022 fino alle 00:59 di lunedì 19 dicembre 2022. Ecco nel dettaglio cosa fare per riuscire nell'impresa, davvero ardua.

Innanzitutto occorre aver sbloccato i Raid di livello 6. Dopo aver finito il gioco, si sbloccherà il torneo dell'Accademia Uva. Una volta vinto, verrà avviata una breve missione raggiungendo il Professor Zim nell'aula di biologia, che permetterà di avere accesso ai Raid di livello 5 e 6. In questo modo sarà possibile individuare sulla mappa la posizione di Charizard. Nel caso in cui il tempo fosse troppo poco per potere completare tutti questi passaggi, è comunque possibile partecipare al Raid Teracristal con le Battaglie Online, attraverso una password data da un amico.

Il peggio arriva una volta iniziata la lotta. Charizard è di livello 100: solo un pokémon dello stesso livello può provare a contrastarlo. Non solo, è consigliabile che tale pokémon sia tipo Folletto, le cui mosse sono superefficaci contro il tipo Drago, il teratipo assunto da Charizard durante il raid. Il pokémon più indicato da opporgli sarebbe Azumarill di livello 100, non solo perché ha mosse di tipo Folletto, ma perché può avere Pioggiadanza, davvero utile contro Giornodisole di Charizard, che gli permette di potenziare la sua abilità Solarpotere. Oltre ad Azumarill, si possono utilizzare Sylveon, Dachsbun, Crinealato e Grimmsnarl. L'importante è non mettere pokémon di tipo Drago (debole allo stesso tipo) e di tipo Erba (debole al fuoco, elemento spesso presente nelle mosse di Charizard).

Leggi anche Ecco come nasce una carta Pokémon: il video del processo

Il Raid Teracristal di Charizard è il più difficile tra quelli disponibili in questo momento all'interno di Pokémon Scarlatto e Violetto, ma tramite questi consigli e con non pochi sforzi, sarà possibile ottenere l'ambita creatura di prima generazione. Nel caso in cui non sarà possibile partecipare al Raid, niente paura: Nintendo ha affermato che Charizard "potrà essere presente in eventi futuri o diventare ottenibile con altri metodi".