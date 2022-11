Ecco Gimmighoul, il nuovo pokémon Spettro di Pokémon Scarlatto e Violetto I Gimmighoul si nascondono tra i ruderi della nuova regione di Pokémon Scarlatto e Violetto, Paldea. Mascherati da scrigno, sono pronti a tendere un agguato a chi cade nel loro tranello.

A cura di Lorena Rao

Sprigatito, Fuecoco e Quaxly non sono le uniche star di Pokémon Scarlatto e Violetto, titoli in arrivo il prossimo 18 novembre in esclusiva su Nintendo Switch. A catturare l'attenzione in queste ore è Gimmighoul, un nuovo pokémon scrigno di tipo Spettro, apparso di recente in un video pubblicato da The Official Pokémon YouTube channel. "I Gimmighoul si nascondono in giro per tutta la regione di Paldea, in attesa che qualcuno gli si avvicini" si può leggere nella descrizione del video. "Il professor Zim e il Professor Willow hanno unito le forze per trovare il modo di catturarne uno. Non perderti i prossimi aggiornamenti per scoprire di più sui risultati delle loro ricerche".

La presenza di Gimmighoul in Pokémon Scarlatto e Violetto è strettamente legata a Pokémon GO: in occasione del Community Day dedicato a Dratini, giocatori e giocatrici hanno avuto modo di notare uno strano pokémon. In seguito The Pokémon Company ha rilasciato un sito teaser ritraente uno scrigno rosso illuminato nel buio. Da qui l'annuncio ufficiale delle scorse ore tramite il video di YouTube prima citato. A dirla tutta, Gimmighoul era già apparso di sfuggita nel video pubblicato lo scorso ottobre focalizzato sul gameplay di Pokémon Scarlatto e Violetto. Durante la fase dedicata alla modalità foto del gioco, è possibile individuare le sue antennine appena visibili dietro all'interfaccia dell'utente. Uno sforzo notevole, che però dimostra quanto è attenta la community di fan.

I Gimmighoul si nascondono tra i ruderi della nuova regione di Pokémon Scarlatto e Violetto, Paldea. Mascherati da scrigno, sono pronti a tendere un agguato a chi cade nel loro tranello. Ma niente paura: nonostante la loro appartenenza al tipo Spettro, i Gimmighoul presentano un design davvero dolce e carino, come la tradizione Pokémon insegna. Un po' come Greavard, un altro inedito mostriciattolo di tipo Spettro rivelato nelle scorse settimane.