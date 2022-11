FIFA 23 è il re del Black Friday: batte Pokémon Scarlatto e Violetto e conquista la top 10 FIFA 23 al primo posto con un aumento delle vendite pari al 95% durante la settimana del Black Friday. Battuta d’arresto invece per Pokémon Scarlatto e Violetto, le cui vendite sono scese del 64%.

A cura di Lorena Rao

Il Black Friday si è concluso, il che permette di tirare le somme sui videogiochi più venduti durante la scorsa settimana. Nel Regno Unito, vincitore assoluto è FIFA 23, l'ultimo titolo appartenente al franchise sviluppato da EA Sports, lanciato sulle varie piattaforme lo scorso settembre. Nella settimana del Black Friday, FIFA 23 ha visto un aumento delle vendite pari al 95%. In seconda posizione vi è Call of Duty: Modern Warfare II di Activision Blizzard.

Cali vistosi invece per Pokémon Scarlatto e Violetto, che dopo un lancio da record – 10 milioni di copie vedute in tre giorni – hanno subito una battuta d'arresto pari al 64% in meno. Nulla di preoccupante però: Christopher Dring, giornalista di GamesIndustry, ha confrontato questi dati con la seconda settimana di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, scesi al 58%. Una situazione vissuta anche da Leggende Pokémon: Arceus, sceso addirittura al 72% dopo l'uscita. Ciò dimostra che è fisiologico assistere a cali del genere, soprattutto quando il lancio è stato particolarmente di successo.

Al di là dei casi di Pokémon Scarlatto e Violetto, le esclusive Nintendo Switch dominano la top10 dei videogiochi più venduti nel Regno Unito durante il Black Friday. Tra queste vi sono Nintendo Switch Sports, Animal Crossing: New Horizons e Mario Kart 8 Deluxe, rispettivamente all'ottavo, decimo e quarto posto. Gli ultimi due citati sono titoli presenti sul mercato già da diversi anni, che però continuano a macinare vendite. Quanto alle proposte di Sony e PlayStation, God of War Ragnarok è l'unico titolo a comparire nella classifica, al quinto posto. Tra gli altri titoli da menzionare vi sono anche i nuovi Just Dance 2023 Edition e Sonic Frontiers.

Grazie ai dati raccolti da GfK, fornitore con sede in Germania di dati dei beni di consumo, ecco nel dettaglio la top10 dei videogiochi più venduti nel Regno Unito la scorsa settimana: