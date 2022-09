Google tira la cinghia: ridotte le spese per viaggi e happy our tra dipendenti La recessione comincia a intaccare anche le enormi risorse di Mountain View. E il prossimo passo potrebbe essere il taglio dei dipendenti.

II Ceo di Alphabet Sundar Pichai ha spiegato che la holding, di cui fa parte anche Google, dovrà diventare più efficiente del 20%. Pichai ha definito questo obiettivo alla Code Conference di Los Angeles che si è tenuta ieri, 7 settembre. A distanza di poche ore stanno già emergendo le prime indiscrezioni sulla direzione verso cui potrebbero puntare questi tagli. La testata The Information ha diffuso tutte le informazioni contenute in una mail destinata ad alcuni dei dirigenti più alti in grado in cui si chiede di ridurre i viaggi dei dipendenti a quelli essenziali per il lavoro.

E non solo. Nella lettera viene chiesto anche di ridurre la presenza dei dipendenti agli eventi a cui possono partecipare anche in virtuale e di togliere dall’agenda aperitivi e momenti di team building.Il cambio di rotta è stato confermato anche a Business Insider con una dichiarazione di uno dei portavoce di Google: “Di recente abbiamo condiviso una guida sull'adozione di un approccio responsabile sulla gestione delle spese, inclusi viaggi ed eventi”. Il taglio dei costi portato avanti da Google, anche i previsioni di minori investimenti pubblicitari, potrebbe tradursi anche in una riduzione del personale.

I progetti sull'efficenza

Questo, ad esempio, è stato uno degli esempi fatti da Pichai quando ha parlato di efficienza: “A volte ci sono aree della nostra azienda in cui ci sono tre persone chiamate a prendere una decisione. Ridurre a due il numero di persone che si occupano di questo migliorerebbe l’efficienza del nostro team del 20%”. E ancora: "Vogliamo assicurarci che nel momento in cui ci saranno meno risorse continueremo comunque a lavorare sui temi più importanti per noi". Fiona Cicconi, a capo del personale, lo scorso luglio aveva spiegato che al momento non è possibile “essere sicuri dell’economia del futuro”.