Google ha creato un software in grado di decifrare anche le peggiori grafie dei medici Secondo uno studio la scrittura sciatta in ambito sanitario uccide oltre 7000 persone all’anno e ha causato danni a più di 1,5 milioni di pazienti solo negli Stati Uniti.

A cura di Elisabetta Rosso

Ora nemmeno la grafia di un medico sarà indecifrabile. Google ha presentato un’intelligenza artificiale capace di comprendere e tradurre ogni tipo di scrittura, anche i geroglifici con cui quotidianamente vengono composte le ricette.

La nuova funzionalità è stata presentata il 19 dicembre in India. È pensata per facilitare la lettura di tutti quei documenti scritti a mano difficili da interpretare. Sarà disponibile sull’app Google Lens, lo strumento di Google in grado di tradurre lingue e riconoscere diversi oggetti, disponibile nella barra di ricerca dell'app.

Come funziona l'Intelligenza artificiale di Google

Per decifrare una grafia basterà inquadrare con la fotocamera dello smartphone il foglio scritto. Il sistema poi avvierà il riconoscimento della scrittura a mano. Si possono anche utilizzare fotografie scattate in precedenza, salvate sul proprio dispositivo. Una volta elaborata l'immagine, l'app rileverà ed evidenzierà i medicinali menzionati nella nota, come ha mostrato un dirigente di Google, durante la sua presentazione.

"Funzionerà come una tecnologia per assistere la digitalizzazione dei documenti sanitari scritti a mano. Tuttavia nessuna decisione medica verrà presa esclusivamente sulla base dell'output fornito da questa tecnologia", ha spiegato Google.

Quando sarà disponibile?

Manish Gupta, direttore della ricerca presso Google India, ha spiegato che "resta ancora molto lavoro da fare prima che il sistema sia pronto per il mondo reale". La funzione al momento è un prototipo non ancora pronto per il pubblico, è stata però già testata con 100 lingue diverse.

Debutterà in India, per Google è un mercato chiave, ha infatti accumulato già oltre mezzo miliardo di utenti nel Paese, anche se negli ultimi mesi il colosso statunitense è stato più volte richiamato dalle autorità antitrust indiane.

Dopo il test nell’Asia sud orientale la nuova funzionalità sarà disponibile anche sul mercato occidentale. L’Intelligenza artificiale di Google Lens vuole infatti semplificare la digitalizzazione in settori complessi come quello della sanità pubblica. Non solo, al di là dell’ambito medico, come spiegano i dirigenti, potrebbe rivelarsi una soluzione utile nella vita di tutti giorni.

La grafia che uccide

Uno studio dell'Istituto di medicina della National Academies of Science pubblicato nel 2006 ha mostrato come la grafia dei medici causi la morte dei pazienti. Secondo questo rapporto, la scrittura sciatta del personale sanitario uccide oltre 7.000 persone all'anno e più di 1,5 milioni di americani hanno assunto farmaci o dosi sbagliate a causa di ricette mediche scritte male.

Al di là dei luoghi comuni, il problema è la scrittura umana che spesso è indecifrabile, come hanno spiegato gli autori della ricerca. "La scrittura illeggibile è un'importante causa di spreco e pericolo nell'assistenza medica, ma gli sforzi per migliorare la sicurezza e l'efficienza della comunicazione scritta devono affrontare la situazione in modo sistematico e presumere che i problemi siano inerenti alla scrittura umana media, i medici non sono una sottopopolazione speciale". Proprio per questo è necessario spingere sempre di più verso la digitalizzazione delle ricette in ambito sanitario.