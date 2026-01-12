Tecnologia
Google ha cambiato ancora il suo logo, ma in pochi se ne sono accorti

Google rinnova ancora il suo logo, con la storica “G” diventa più grande e leggibile. Il micro-restyling al momento riguarda solo alcuni aggiornamenti Android e punta a ottimizzare l’identità visiva del brand nell’era dell’IA.
A cura di Niccolò De Rosa
Molti utenti non se ne sono accorti, ma la G più famosa del mondo è cambiata ancora. Il logo di Google, così come appare nell'icona dell'app su Android, è diventato leggermente più grande rispetto a come ci aveva salutato nel 2025. Una modifica minima, al momento limitata ad alcuni aggiornamenti dell'app, che però racconta molto del modo in cui Mountain View cura anche i dettagli più impercettibili della propria identità visiva in un periodo storico di grandi cambiamenti che, complice l'avvento dell'intelligenza artificiale (da poco sbarcata anche nella versione gratuita di Gmail), stanno spingendo i colossi del digitale a ottimizzare ogni aspetto del brand per soddisfare la crescente necessità di leggibilità e immediatezza.

Il debutto su Android

Come raccontato dal portale 9to5Google, il restyling ha fatto la sua comparsa con la versione beta 17.0 dell’app Google, per poi arrivare gradualmente agli utenti stabili con i rilasci successivi. L'intervento è circoscritto all'icona, dove la "G" occupa ora una porzione maggiore del cerchio che la contiene, senza alterare colori o stile. L'effetto è evidente solo se comparato alla versione precedente, ma sufficiente a cambiare l'impatto visivo complessivo.

Il confronto dei due loghi | Credits: 9to5Google.com
Il confronto dei due loghi | Credits: 9to5Google.com

La modifica arriva dopo l'aggiornamento grafico del maggio scorso, quando Google aveva rivisto le sfumature cromatiche del logo, adottando un gradiente più morbido sulla G in font Sans-Serif, adottato invece nel 2015, quando l'aspetto del motore di ricerca venne completamente rivoluzionato per venire incontro alle abitudini degli utenti.

Perché questo cambiamento

Nel marketing nulla è davvero casuale. Anche la novità più irrilevante è parte di una strategia studiata per rafforzare la percezione del prodotto. L'app Google è il cuore delle ricerche online di miliardi di persone e in un mondo sempre più dominato dall'immagine, l'aspetto del logo è molto più che un semplice biglietto da visita.

È molto probabile che nei prossimi mesi la nuova impostazione grafica coinvolgerà anche altri sistemi operativi e tutte le funzionalità integrate dell'operatività di Google, uniformando la galassia della Big G per offrire un'interfaccia più pulita e accompagnare funzioni sempre più complesse.

0 CONDIVISIONI
