Gli ex dipendenti della Silicon Valley Bank mettono tutto all’asta su eBay: “Dobbiamo pagare l’affitto” I cimeli dell’azienda sono stati messi in vendita per capitalizzare la notizia del crollo. Sulla piattaforma una scatola di cartone costa già 200 dollari.

A cura di Elisabetta Rosso

Cappelli, magliette, scatole di cartone a 200 dollari. Su eBay gli ex dipendenti della Silicon Valley Bank hanno dato il via a un fuori tutto per salvare il salvabile e capitalizzare la notizia del crollo. D’altronde il caso SVB entrerà di diritto nelle cadute più rumorose della cronaca economica.

Sulla scia del disastro sono apparsi su eBay gadget di ogni tipo targati Silicon Valley Bank, a caricarli sulla piattaforma sono proprio gli ex dipendenti che si trovano di fronte a un futuro incerto. “Ho lavorato per la Silicon Valley Bank nel team Enterprise Business Analytics come data scientist. Sono assolutamente scioccato da quello che è successo e sono estremamente preoccupato per il futuro. L'acquisto di questa tazza mi aiuta, ma ti dà anche un pezzo di storia di uno dei fallimenti bancari più veloci nella storia degli Stati Uniti” scrive un ex dipendente sotto la foto di una tazza bluette di SVB.

Gli articoli in vendita su eBay

C’è un po’ di tutto, ma subito salta all’occhio una scatola di cartone pubblicizzata come “edizione limitata per collezionisti”. Sopra c’è il marchio SVB, e l’utente ha messo all’asta lo scatolone sabato 11 marzo a 1 dollaro. Lunedì al di là di ogni aspettativa il prezzo è lievitato a 201 dollari. E potrebbe ancora salire dato che l’asta chiuderà tra quattro giorni. Nella didascalia si legge: “Scatola arrivata con una lettera di offerta un mese prima che la banca esplodesse. Ho bisogno di pagare l'affitto questo mese, per favore fai un'offerta.”

Un altro venditore ha messo all'asta un bicchiere da vino targato sempre SVB con il coperchio rotto, a 51 dollari, spiegando che gli era stato regalato durante un festa aziendale di SVB nel 2020. Ha anche messo in vendita un altro bicchiere e una cappello della banca spiegando che questi prodotti possono anche essere venduti separatamente.

Ci sono poi set di magliette, felpe, gadget. L’obiettivo degli ex dipendenti è guadagnare qualcosa dal fallimento per affrontare le spese della vita quotidiana, e lo dichiarano proprio nelle promozioni di vendita, cercano anche però di rendere appetibili i prodotti, “quelle cianfrusaglie nella verniciatura a polvere raccontano la mia storia di macinazione, analisi e, infine, fallimento nell'aiutare la banca a utilizzare i dati per aiutare i suoi clienti ad avere successo".

Il crollo della Silicon Valley Bank

La Silicon Valley Bank era il cuore dell’innovazione tecnologica che pompava milioni di dollari nelle start up più innovative del Paese, poi il titolo della banca è crollato del 60% e la SVB è stata commissariata dalla Federal Reserve.

È iniziato tutto con gli azionisti che hanno chiesto di prelevare denaro in seguito all’aumento dei tassi di interesse, è scattata una corsa agli sportelli e per restituire tutti i soldi richiesti dagli investitori la SVB ha cominciato a vendere obbligazioni perdendo 1,8 miliardi di dollari di capitale. Il governo federale ha annunciato domenica 12 marzo che non salverà la banca