Frank Gramuglia: “Quanto guadagno? Più di quando andavo a lavorare. Non voglio mai più tornare in ufficio” Classe 1987, Francesco “Frank” Gramuglia ha risposto per Fanpage.it alle domande più cercate dagli utenti di Google.

A cura di Valerio Berra

Frank Gramuglia è quella voce che sentiamo un po’ tutti dentro di noi. Magari non tutti i giorni, magari non così ruvida, magari non così piena di improperi. Eppure ogni tanto quella voce suona proprio come i suoi video. Classe 1987, Francesco Gramuglia vive a Garbagnate, in provincia di Milano. Si diploma come perito informatico, frequenta Scienze Politiche all’università e arriva a lavorare in albergo. Front office, back office e poi anche direttore.

Durante il primo lockdown comincia a pubblicare qualche video su TikTok. I temi variano ma il centro delle sue critiche è sempre lo stesso: lo sprezzo verso qualsiasi cosa che comprenda una dose di fatica senza nessuna gratificazione, a partire dal lavoro. I numeri arrivano in fretta. Ora Frank ha 1,7 milioni di follower su TikTok e 1,1 milioni su Instagram. Ha anche quasi 290.000 iscritti su YouTube ma, come spiega a Fanpage.it, non è la piattaforma su cui punta di più: “Accontentatevi di TikTok e Instagram”.

“Per il futuro non ho progetti, voglio solo non dover più lavorare”

Frank ha risposto per noi alle domande più cercate su Google con il suo nome. Una delle prime riguarda il suo lavoro. “Adesso faccio il content creator. Prima avevo un bel lavoro di merda. Ho fatto dieci anni a fare front office, back office, ho fatto il direttore d’albergo. Ho fatto di tutto. Poi ho capito che era meglio non lavorare. Adesso ho un solo obiettivo: non tornare più in ufficio”.

Dopo il lavoro, fra gli interessi degli utenti rientrano anche i guadagni: “Guadagno di più di quando andavo a lavorare. Nella bio ho scritto: “Scrittore, scroccatore e story teller”. Qualcuno mi chiede di fare stand up comedy ma io rispondo di no. Non mi fregate, vuol dire andare a lavorare. Per il futuro non ho progetti, voglio solo non dover mai più lavorare”.

“La fidanzata? Dovevate arrivare prima”

Tra le cose più chieste dagli utenti di Google non manca una nota di gossip. Sono in tanti a cercare la fidanzata di Frank ma la sua risposta è secca: “Sì, sono fidanzato. Lo dico a tutte quelle che mi scrivono “Frank usciamo insieme”. Purtroppo sono fidanzato. Dovevate arrivare prima. Si chiama Elisabetta ed è qui con me”.