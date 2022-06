Perché non dovresti mai coprire la carrozzina di tuo figlio quando fa caldo Invece di ridurre la temperatura all’interno, la difficile circolazione d’aria fa aumentare il calore al suo interno.

A cura di Valeria Aiello

Coprire la carrozzina del proprio bambino quando fa caldo può essere molto pericoloso. Invece di ridurre la temperatura, mettere una copertina o un lenzuolo di cotone sopra la carrozzina per riparare il piccolo dal caldo diminuisce la circolazione d’aria, aumentando la temperatura all’interno.

Per capire quanto sia relativamente intenso questo aumento di calore, un team di ricerca ha condotto un test sugli effetti dell’uso di copertine sulla temperatura di una carrozzina, lasciandola al sole di mezzogiorno tra le 11:30 e le 13:00. Senza alcuna copertura, la carrozzina (vuota) ha raggiunto una temperatura di 22 gradi Celsius, ma quando una copertura sottile è stata posizionata sul passeggino per 30 minuti è salita a 34 gradi. “Nelle carrozzine fa molto caldo, sono quasi come un thermos – ha detto a Svenska Dagbladet il dottor Svante Norgren, pediatra di un ospedale pediatrico di Stocklholm, in Svezia – . Si crea una cattiva circolazione dell’aria ed è difficile vedere il bambino con una copertura sopra la carrozzina”.

Le autorità sanitarie del New South Wales, in Australia, dove la temperatura può superare i 40 gradi, consigliano ai genitori: “Una carrozzina chiusa può diventare molto calda; cerca di assicurarti che l’aria circoli intorno al tuo bambino rimuovendo il pannello posteriore (se possibile) o posizionando loro in passeggini più aperti”.