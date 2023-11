Fortnite riparte dalle basi, per i nostalgici torna la mappa del 2018 Con Fortnite OG, il noto battle royale di Epic Games ritorna alle origini, proponendo vecchie chicche del passato, come i carrelli della spesa. Restano però tutte le dinamiche di movimento delle nuove stagioni.

A cura di Lorena Rao

Fortnite torna indietro nel tempo con la nuova stagione denominata Fornite OG. Un salto diretto al 2018, prima che il mondo di gioco venisse stravolto dal buco nero del Capitolo 2, evento storico che ha portato, stagione dopo stagione, a grandi cambiamenti all’interno del battle royale. Ora Epic Games propone ai fan un tuffo nel passato, ma anche una serie di novità per mantenere intatto il senso di scoperta tipico di ogni nuova stagione.

Cosa ritorna e cosa cambia in Fortnite OG

Dopo Khaby Lame e Ultima Spiaggia (la stagione del Capitolo 4 incentrata sul lusso), Fortnite OG riavvolge tutto per tornare indietro fino a cinque anni fa. Tramite lo stratagemma del viaggio nel tempo, giocatori e giocatrici si ritroveranno nella stessa mappa del 2018, avendo la possibilità di viaggiare attraverso le stagioni del Capitolo 1 e ritrovare vecchie glorie. Tra le varie aree segnaliamo il ritorno di Pinnacoli Pendenti, protagonista del teaser ufficiale rilasciato nei giorni scorsi. Tra le chicche nostalgiche, citiamo pure il Carrello della spesa, le Torrette difensive da posizionamento, gli ATK, alcuni modelli di fucili d'assalto e di fucili a pompa.

FORTNITE OG | Alcuni graditi ritorni, come Corse da brivido i carrelli della spesa e i kart da off–road

In merito alle skin sembrano un chiaro richiamo al passato, seppur totalmente reinterpretate. Peely unito a Lil’ Whip, Ragnarok ad Omega: le vecchie skin del Capitolo 1 prendono nuova forma, per sorprendere anche i fan e le fan della prima ora. Non solo nostalgia: Fortnite OG manterrà le meccaniche più recenti, come lo sprint, la scivolata e il mantling. Confermata anche Zero Costruzioni, modalità inaugurata nel 2022 in cui si gioca senza la componente delle costruzioni, per un tutti contro tutti puro. Al suo interno ci saranno nuove zipline e cavi di arrampicata.

Per toccare con mano tutto questo, serve pazientare ancora un po’. Fortnite OG è stata lanciata nelle scorse ore e, come accade di consueto ad ogni avvio di stagione, il gioco al momento è offline per permettere agli sviluppatori di implementare le novità. Quel che occorre precisare è che Fortnite OG sarà meno longeva rispetto alle stagioni precedenti. L’obiettivo di Epic Games è arrivare al Capitolo 5, che cambierà in maniera consistente uno dei battle royal più popolare al mondo.